https://cz.sputniknews.com/20211106/kongresmani-vyzvali-bidena-aby-poslal-do-cerneho-more-valecne-lode-16412338.html

Kongresmani vyzvali Bidena, aby poslal do Černého moře válečné lodě

Kongresmani vyzvali Bidena, aby poslal do Černého moře válečné lodě

Dva američtí kongresmani, republikáni Mike Rogers a Mike Turner, vyzvali prezidenta Joea Bidena, aby za účelem ochrany Ukrajiny „rozvinul vojenskou přítomnost... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T08:54+0100

2021-11-06T08:54+0100

2021-11-06T09:24+0100

svět

rusko

usa

joe biden

černé moře

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/490/39/4903952_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a8ad5abc38ef45aaf9750d4ed61281d9.jpg

„V souvislosti s nedávným soustředěním ruských vojsk na ukrajinské hranici vyzýváme naši administrativu, aby podnikla neodkladná a rychlá opatření na poskytnutí pomoci Ukrajině v podobě výzvědných údajů a zbraní,“ podotýká se v dopise kongresmanů.Rogers a Turner kromě toho vyzvali, aby za účelem „zadržování“ Ruska byla „rozvinuta vojenská přítomnost USA v Černém moři“.„Kromě toho vás naléhavě vyzýváme, abyste neodkladně prozkoumal otázku patřičné vojenské přítomnosti USA v regionu a zahájil náležitá opatření pro výměnu výzvědných údajů mezi USA a Ukrajinou s tím, aby bylo zabráněno dalšímu vyostření situace,“ dodali kongresmani.Již dříve list The Washington Post s odvoláním na vlastní zdroje oznámil, že řada amerických a evropských úředníků je znepokojena údajným „obnovením zvyšování početního stavu ruských vojsk“ u hranic s Ukrajinou. V příspěvku se podotýkalo, že jsou tyto přesuny zaznamenávány zejména v posledních týdnech, a to poté, co Rusko ukončilo rozsáhlá společná vojenská cvičení Západ 2021 s Běloruskem.Americký portál Politico zveřejnil dne 2. listopadu „satelitní fotografie“, které, jak tvrdí, dokládají rozmístění ruských vojáků „na hranici s Ukrajinou“ – ve Smolenské oblasti, která s Ukrajinou ani nehraničí. V příspěvku se přitom tvrdilo, že snímky ukazují soustředění tankových jednotek, dělostřelectva a pěchoty v okolí města Jelňa ve Smolenské oblasti, která hraničí jenom s Běloruskem.Ministerstvo obrany Ukrajiny později prohlásilo, že nemá žádné zprávy o soustředění ruských vojsk u svých hranic. Vojenský resort vyslovil předpoklad, že „fakta soustřeďování skupin Ozbrojených sil Ruské federace v ukrajinském směru, která byla zveřejněna v médiích a na internetu, jsou prvkem speciálních informačních a psychologických akcí, a jsou v podstatě naplánovanými opatřeními v rámci přesunu vojsk po ukončení cvičení“. Tajemník rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov rovněž prohlásil, že se žádná aktivita ruských vojsk u ukrajinských hranic nekoná.Na MZV RF vyvrátili zprávy řady západních médií o tom, že Rusko údajně přesunuje vojska ke hranici s Ukrajinou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje vojska v rámci vlastního území a dle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemělo by nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211106/babis-se-rozpovidal-o-vysledku-voleb-a-pandora-papers-byla-to-prasarna-non-plus-ultra-a-svinstvo-16411922.html

rusko

usa

černé moře

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, joe biden, černé moře