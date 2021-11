https://cz.sputniknews.com/20211106/leonid-sigan-muz-ktery-oznamil-ze-varsava-byla-osvobozena-16422083.html

Leonid Sigan. Muž, který oznámil, že Varšava byla osvobozena

Leonid Sigan. Muž, který oznámil, že Varšava byla osvobozena

Šestý listopad se stal pro ruskou žurnalistiku smutným datem. Ve věku 98 let zemřel Leonid Sergejevič (Lejzor Šulimovič) Sigan, nejstarší pracovník sovětského... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T21:18+0100

2021-11-06T21:18+0100

2021-11-06T21:18+0100

svět

rusko

polsko

sputnik

leonid sigan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/16419920_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3c48c4a2e2f5828f0db7411c55d069be.jpg

V rozhlase pracoval od roku 1943 a prošel kariérní dráhu od hlasatele až po vedoucího oddělení vysílání pro Polsko, což byla jedna z nejsložitějších oblastí vysílání do zahraničí.Kromě bohatého žurnalistického dědictví a profesních zkušeností, o které se velkoryse dělil s kolegy a mladšími svěřenci, Leonid Sigan zanechal po sobě cenná svědectví o mnoha historických událostech 20. století, jichž byl účastníkem a svědkem. Zvláštní místo mezi nimi zaujímají vzpomínky na druhou světovou válku, která se pro Sigana stala obrovskou osobní tragédií.Mladík, který před válkou uprchl z Volyňské oblasti a dostal se do Moskvy, nebyl odveden do aktivní armády kvůli „nevhodným“ údajům v kolonce narození. V té době byli přistěhovalci ze západní Ukrajiny a Běloruska přijímáni buď do stavebních praporů nebo na jiné podobné práce, ale nebyli pouštěni na frontu.Život však brzy zařídil vše tak, aby se mladý vlastenec přesto dostal do centra událostí, i když zůstal za linií fronty. Skutečnost, která nasměrovala život studenta třetího ročníku Národní výzkumné technologické univerzity (МISiS – Moskevský státní institut oceli a slitin) na další desítky let, byl příkaz politického oddělení Rudé armády najít lidi, kteří umí polsky.Každodenní vysílání rozhlasové stanice uvádělo zprávy z fronty ze Sovětské informační kanceláře. Pořad z Moskvy na jedné straně vyzýval Poláky k boji proti fašistickým okupantům a na druhé straně informoval jejich krajany, kteří byli vůlí osudu rozprášeni po celém SSSR. Tehdy v okupované Varšavě nacisté nazývali Zahraniční vysílání „sršním hnízdem sovětské propagandy“ a za jeho poslech krutě trestali.Dvacetiletý Leonid Sigan se stal dopisovatelem a hlasatelem Polské redakce. V lednu 1945 měl možnost dokonce dříve než jeho starší kolega a patron, legendární „Hlas vítězství“ Jurij Levitan, přečíst zprávu o osvobození Varšavy. Tento případ byl jediným ve vysílání do zahraničí, kdy byl tento druh zprávy vysílán v překladu dříve než v ruštině.Se samotným Jurijem Levitanem měli přátelské vztahy. Levitan byl oporou pro mladé hlasatele, kterým nejen radil při práci, ale také pomáhal v těžkých životních podmínkách poválečného období.Leonid Sigan přišel do své malé vlasti až v roce 1946. V Kremenci se mu podařilo setkat se s přáteli a spolužáky, ale spojení s rodinou bylo nenávratně ztraceno. Fašisté se postarali, aby nezůstaly ani hroby. Až do posledních dnů to bylo bolestné téma, o kterém nerad mluvil.V době míru Leonid Sigan jako novinář-reportér nadále pracoval v polském oddělení Státní televize a rozhlasu, především informoval o sovětsko-polských kontaktech na nejvyšší úrovni. Působil jako tlumočník na sjezdech KSSS a schůzích komunistických dělnických stran zemí Varšavské smlouvy. Sigan byl jediným novinářem, kterému poskytl interview generální tajemník Polské sjednocené dělnické strany (PZPR) Władysław Gomulka, který zásadně nekomunikoval s tiskem.V roce 1964 se Leonid Sigan stal šéfredaktorem polské redakce Zahraničního vysílání:Leonid Sigan až do konce svého života pracoval v médiaholdingu MIA Rossiya Segodnya. Sputnik Polska vysílal rozhlasové pořady a články informující o polské a mezinárodní situaci až do května 2021.Jako jednu z nejvýznamnějších událostí svého dlouhého života uvedl mistr ve svém posledním rozhovoru, vydaném 9. května, ono lednové vysílání roku 1945: „Jsem velmi hrdý na to, že jsem měl tu čest informovat posluchače, že díky našemu společnému úsilí jsme dosáhli tohoto velkého Vítězství.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20200117/-17--bylo-mozne-se-vyhnout-osvobozeni-varsavy-v-roce-1945-11257729.html

rusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, polsko, sputnik, leonid sigan