https://cz.sputniknews.com/20211106/na-dnesni-den-cekal-svet-40-let-vondrackove-se-splnilo-neco-na-co-cekala-nekolik-let-16418601.html

„Na dnešní den čekal svět 40 let!“ Vondráčkové se splnilo něco, na co čekala několik let

„Na dnešní den čekal svět 40 let!“ Vondráčkové se splnilo něco, na co čekala několik let

Oblíbená česká zpěvačka Helena Vondráčková sdílela svou radost na Facebooku. Fanouškům na sociální síti se totiž svěřila, že to, na co se těšila několik let... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T22:57+0100

2021-11-06T22:57+0100

2021-11-06T22:57+0100

celebrity

instagram

helena vondráčková

zpěvačka

kapela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1158/23/11582359_0:84:1200:759_1920x0_80_0_0_65ce698ed1b2c0241e4711fbac3856aa.jpg

Helena Vondráčková je fanynkou známé hudební skupiny Abba, která se proslavila svými hity po celém světě. Tato švédská popová skupina, která je jednou z nejúspěšnějších kapel v historii populární hudby, však po čase oznámila pauzu. Teď se ale po čtyřiceti letech vrací na scénu a hlásí comeback. Nově je tak k dostání její první studiové album Voyage, které je již k dostání on-line, na kompaktním disku, vinylové desce i na kazetě. A zdá se, že Vondráčková je opravdu potěšena.A rozhodně nebyla sama, kdo dal najevo svou radost. Potěšeni totiž byli i fanoušci.Další pak dodávali: „Já jsem se na nové album ABBA moc těšila. Je to 10 písní a některé se dají již na YouTube poslechnout. Jejich všechny písničky miluju dodnes. Je to pro mě zázrak, že se po tak dlouhé době skupina sešla.“Mnozí ale reagovali na to, že Vondráčková svého času zpívala v muzikálu Mamma Mia: „Helenko, jeeee, to jsem si krásně zavzpomínala!!!! Muzikál Mamma Mia jsme si moc užily, viď.“Jak již naznačila jedna z komentujících, nové album Abby obsahuje celkem deset songů, přičemž tři písně byly vydány předem (I Still Have Faith In You, Don't Shut Me Down a Just A Notion). Kromě nich ale album obsahuje dalších sedm hitů od Agnethy Fältskogové, Björna Ulvaeuse, Bennyho Anderssona a Anni-Frid Lyngstadové. Příští rok má ABBA v plánu uspořádat v Londýně digitální koncerty.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211106/a-tohle-je-princova-manzelka-brity-sokovalo-co-schovava-kate-middletonova-ve-sve-kabelce--16416645.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, helena vondráčková, zpěvačka, kapela