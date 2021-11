To už začíná být vážné. Novináři zjistili, že aplikace Facebook sleduje uživatele chytrých telefonů iPhone, přestože jí to explicitně zakázali. Pro společnost... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

Nastal čas si smazat Facebook? Aplikace vás sleduje, i když jí to zakážete

Nastal čas si smazat Facebook? Aplikace vás sleduje, i když jí to zakážete

Nastal čas si smazat Facebook? Aplikace vás sleduje, i když jí to zakážete

Sledujte nás na

To už začíná být vážné. Novináři zjistili, že aplikace Facebook sleduje uživatele chytrých telefonů iPhone, přestože jí to explicitně zakázali. Pro společnost, která se nedávno přejmenovala na Meta, to není dobrá zpráva.