https://cz.sputniknews.com/20211106/nove-vyzkumy-odhalily-jakym-zpusobem-koronavirus-zasahuje-lidsky-mozek-16418940.html

Nové výzkumy odhalily, jakým způsobem koronavirus zasahuje lidský mozek

Nové výzkumy odhalily, jakým způsobem koronavirus zasahuje lidský mozek

Předběžné výsledky studií Kalifornského národního centra pro výzkum primátů a Výzkumného institutu Rotman v Torontu navrhují vysvětlení, proč imunita nedokáže... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T21:55+0100

2021-11-06T21:55+0100

2021-11-06T21:55+0100

svět

vědci

mozek

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/13310907_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_3c3bc7c82d103de7acb1b8b782084feb.jpg

Tento týden americká média informovala o výsledcích výzkumu odborníků z Kalifornského národního centra pro výzkum primátů a Výzkumného institutu Rotman v Torontu, které umožňují lépe pochopit vliv koronavirové infekce na lidský mozek a vysvětlit vznikající symptomy. Dřívější studie již ukázaly, že covid-19 je schopen proniknout do lidského mozku přímo přes nos, a proto imunita nemůže zastavit infekci před tím, než se ta dostane do mozku.Nové studie uvádějí, že koronavirová infekce útočí přímo na neurony v mozku. Vzhledem k tomu, že neurony či nervové buňky mají zásadní roli pro fungování organismu, jelikož posílají informace z mozku do dalších částí těla, imunitní systém na ně neútočí, a to nehledě na to, že mohou být zasaženy virem. Podle vědců tato skutečnost komplikuje proces léčby, navíc takový způsob onemocnění koronavirem je velice nebezpečný, protože zasažení neuronů v mozku často vyvolává dlouhodobé neurologické symptomy, jako třeba problémy s myšlením a pamětí.Symptomy koronaviru u očkovanýchPo vakcinaci se sice riziko, že člověk onemocní covidem-19, značně snižuje, ale i tak by lidé neměli zcela vylučovat možnost nákazy koronavirem. Informoval o tom Dánský rozhlas (DR).Podle slov infekcionisty Thomase Benfielda a imunologa Rune Hartmanna se může nemoc u očkovaných vyvíjet stejně různě jako u neočkovaných. Byly dokonce zaznamenány i případy hospitalizace, hlavně lidí pokročilého věku, ale nemoc u nich naštěstí neměla tak kritický průběh.Situace, kdy se dokonce i plně naočkovaní lidé nakazí koronavirem, se označuje za „průlomnou infekci“. Podle výzkumu odborníků ze ZOE COVID Symptom Study – největší aplikace pro zkoumání a sledování symptomů koronaviru – je covid-19 u očkovaných doprovázen nejčastěji bolestí hlavy, rýmou, kašlem, bolestí v krku a kýcháním. Horečka a ztráta čichu se po vakcinaci vyskytují mnohem vzácněji.Hartmann podotkl, že závažnost průběhu nemoci přitom ovlivňuje samotná vakcína, věk a vedlejší choroby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, mozek, koronavirus