Odvážných šatů si nikdo nevšímal. Hvězda SuperStar Kopecká zazpívala s parťákem a rozplakala lidi

Pěvecká soutěž SuperStar je v plném proudu a v televizi se objevují díly, v nichž porota vybírá z TOP 50 ty nejlepší zpěváky, kteří zabojují o výhru v... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

Mareš na svém isntagramovém účtu sdílel video, na kterém je zachycen společný duet Elizabet Kopecké a Adama Pavlovčina, kteří zpívají píseň Hallelujah.A pod záběry se okamžitě začaly hrnout lichotivé komentáře. „Tvl, já málo co komentuju. Ale toto… Wau… Husina všude. To jsou hlasy,“ žasla jedna uživatelka.A podobný názor i pocit měli také jiní lidé. I jim při zpěvu dotyčných běhal mráz po zádech.Lidé také psali, že po jejich vystoupení „jedno oko nezůstalo suché“, protože to byl opravdový „masakr“ v dobrém slova smyslu.Vypadá to tedy, že tohle duo se opravdu povedlo, protože jim to společně krásně ladilo.Podle mnohých má Kopecká „hlas bohyně“ a Pavlovčin je zase jedním z horkých „favoritů na vítězství“.K účinkování v SuperStar se na svém Instagramu vyslovila také sama soutěžící Elizabeth Kopecká. Ta se podělila o snímek z příprav na vystoupení.A i pod jejím příspěvkem se našlo spoustu reakcí. Lidé zejména obdivovali její zpěv, a tak si provokativních šatů s výstřihem skoro nikdo nevšiml...Také ostatní komentáře byly plné pozitivních ohlasů: „Miluji tvůj hlas, vystupování, energii – kompletní balíček. Držím palce!“Jeden z pánů si však odvážného outfitu přece jen dobře všiml a neváhal jej okomentovat: „S tímto výstřihem rovnou do finále… Sranda, ať se Vám to podaří.“SuperStarČesko Slovenská SuperStar je interaktivní hudební soutěž s prvky reality show, kterou vytvořil Simon Fuller a v roce 2009 se poprvé objevila na českých a slovenských televizích. V Česku i na Slovensku byly odděleně odvysílány již 3 ročníky této soutěže, nicméně v roce 2009 došlo ke sloučení těchto verzí kvůli snížení nákladů a zvýšení atraktivity pro diváky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

