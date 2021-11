https://cz.sputniknews.com/20211106/policie-mela-byt-na-ty-opice-jeste-tvrdsi-komentuje-ministr-obrany-sr-potycku-s-odmitaci-v-lidlu-16419408.html

Policie měla být na ty opice ještě tvrdší, komentuje ministr obrany SR potyčku s odmítači v Lidlu

Policie měla být na ty opice ještě tvrdší, komentuje ministr obrany SR potyčku s odmítači v Lidlu

Na Slovensku rostou nejen čísla nakažených, ale i agresivita ve společnosti. Rozruch vzbudil nedávný incident v piešťanském Lidlu, kde se porvali odpůrci... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T16:51+0100

2021-11-06T16:51+0100

2021-11-06T16:51+0100

slovensko

slovensko

policie

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/15396125_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_a705470beaa4f209416238ae25b195b0.jpg

Na internetu se objevilo video čtvrtečního zásahu policistů v piešťanském supermarketu. Lidé bez roušek a respirátorů stáli ve frontě u pokladny. Na místo dorazila policie, která je vyzvala, aby si zakryli dýchací cesty. Podle odpůrců na to policisté neměli právo a ignorovali pokyn předložit občanský průkaz. Své počínání zdůvodňovali tím, že vládní opatření odporují ústavě. Nato jeden policista občanský průkaz z rukou muže vytrhl a po chvíli začala potyčka, při které policisté použili donucovací prostředky.Podle některých je to příklad policejního násilí. Jiní se zase zásahu policistů zastávají. Co přesně k potyčce vedlo, zůstalo mimo záběr. Podle prohlášení policie došlo ke zranění dvou policistů a jednoho civilisty. Tři lidé byli vzati do vazby pro podezření z útoku na veřejného činitele a výtržnictví.Policisté dále obvinili protestující, že jim „nejde o žádnou svobodu, ale o lajky“ na sociálních sítích.Slovenské ministerstvo zdravotnictví poděkovalo policii za vynucování dodržování opatření. Přitom to není první incident v obchodě. K podobné potyčce již dříve došlo v obchodě ve městě Prievidza.Vláda stojí za policiíNa situaci reagovali i vrcholoví politici. Premiér Eduard Heger požaduje tvrdý zákrok vůči těm, kdo páchá výtržnosti v obchodech.Podobně to vidí i Jaro Naď, který vyjádřil zasahujícím policistům „jednoznačnou podporu“ a přání, aby příště policisté ještě přitvrdili.Chystá se pomsta?Sama slovenská policie uvedla, že většina občanů stojí za zasahujícími policisty v Piešťanech a zveřejnila některá slova podpory. Zasahujícím policistům se navíc dostane psychologické podpory. Takzvaný antivaxeři ale údajně chystají pomstu a zveřejňují fotografie, jména a služební čísla zasahujících policistů.Policie rovněž zveřejnila na sociálních sítích jména a profily osob, které se těchto výhrůžek měly dopustit.Není to poprvé, co odpírači opatření a očkování pronásledují politiky nebo lékaře. Minulý týden například protestovali před domem žilinské županky Eriky Jurinové. Infektolog Vladimír Krčméry se dokonce musel nějakou dobu kvůli výhrůžkám skrývat v zahraničí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211031/slovensko-zacali-terorizovat-agresivni-antivaxeri-kvuli-nim-uz-musel-zasedat-ustredni-krizovy-stab-16349683.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, policie, koronavirus