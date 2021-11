https://cz.sputniknews.com/20211106/priste-pujdeme-sami-rakusan-odmitl-predvolebni-koalici-s-piraty-v-budoucnu-16420584.html

„Příště půjdeme sami.” Rakušan odmítl předvolební koalici s Piráty v budoucnu

06.11.2021

Na začátku tohoto týdne byly zveřejněny závěry interní analýzy, kterou nechala vypracovat Pirátská strana. Z daného šetření vyplývalo, že ze strany řady zástupců hnutí STAN údajně mělo dojít k porušení koaliční dohody před volbami, což do značné míry mohlo přispět k tomu, že Piráti získali pouze čtyři místa ve Sněmovně, zatímco Starostové jich mají 33. Proti těmto obviněním se následně ohradila řada členů hnutí STAN, a to včetně samotného předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana, který se vůči výsledkům pirátské analýzy důrazně ohradil.Vypadá to, že nejednoznačné stanovisko vůči předvolební spolupráci v rámci koalice PirSTAN mají nejen Piráti, ale i samotní Starostové. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan během svého rozhovoru pro deník Právo totiž prohlásil, že do příštích voleb s Piráty jeho strana už nepůjde.Rakušan také zdůraznil, že kontroverze kolem pirátské analýzy neměly podstatný vliv na povolební vyjednávání. Již toto úterý se zástupci obou stran dohodli, že interní rozpory nesmí pokazit proces sestavení vládní koalice. Tvrzení, že by jedna strana touto spoluprací jednoznačně získala a druhá ztratila, Rakušan důrazně odmítá. Jako příklad uvedl to, že Piráti dostanou ministerstvo pro místní rozvoj, o které mělo velký zájem i jeho hnutí.Rozpory před sestavením vládyVnitřní rozpory v PirSTANu v předvečer sestavení vládní koalice jsou trnem v oku nejen samotným Pirátům a Starostům, ale i některým zástupcům koalice Spolu. Jedním z nich je místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který otevřeně vyslovil svou nespokojenost s atmosférou, která panuje v koalici Pirátů a STAN.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

