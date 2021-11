https://cz.sputniknews.com/20211106/ruske-ministerstvo-zahranici-zverejnilo-temata-jednani-s-reditelem-cia-v-moskve-16418423.html

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo témata jednání s ředitelem CIA v Moskvě

Během návštěvy Moskvy ředitele americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Wiliiama Burnse došlo také na téma Ukrajiny.

Jak uvedl ruský náměstek, zvláštní význam toto téma nevyžaduje.Rjabkov také okomentoval vyjádření předsedy smíšeného výboru, velitele štábů Ozbrojených sil USA Marka Milleyho o tom, že USA neoceňují akce ruských vojáků poblíž hranice s Ukrajinou jako agresivní.Cíl návštěvy ředitele CIAŘeditel CIA William Burns navštívil Moskvu, aby Rusko upozornil na nepřípustnost akcí proti Ukrajině a zjistil záměry Moskvy. Oznámila to televizní stanice CNN s odvoláním na nejmenované zdroje.„Prezident USA Joe Biden poslal tento týden ředitele CIA Burnse do Moskvy, aby Kreml upozornil na to, že USA pozorně sledují zvyšování početního stavu vojsk u hranic s Ukrajinou, a pokusil se zjistit, čím je jednání Ruska motivováno,“ uvádí televizní stanice, aniž by oznámila nějaké detaily.Podle informací CNN Burns po cestě do Moskvy telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby „zmírnil napětí“ mezi Kyjevem a Moskvou.Burnsova návštěva Moskvy, která nebyla předem oznámena, se konala ve dnech 2. a 3. listopadu. V Moskvě se sešel s tajemníkem Rady bezpečnosti RF Nikolajem Patruševem a s ředitelem Služby vnější rozvědky Sergejem Naryškinem. Jak bylo oznámeno, v průběhu těchto schůzek byly projednány rusko-americké vztahy a boj s mezinárodním terorismem. Přitom byl pokaždé ve složení americké delegace přítomen vrchní ředitel pro Rusko a Střední Asii Rady národní bezpečnosti (NSC) USA Eric Green.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

