https://cz.sputniknews.com/20211106/rusko-pozaduje-po-usa-kompenzace-za-ztratu-pristupu-k-diplomatickemu-majetku-16411594.html

Rusko požaduje po USA kompenzace za ztrátu přístupu k diplomatickému majetku

Rusko požaduje po USA kompenzace za ztrátu přístupu k diplomatickému majetku

Ruská federace požaduje po Spojených státech amerických finanční kompenzace za zabavený diplomatický majetek v USA. Účet se přitom vyšplhal až do stovek tisíc... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T08:01+0100

2021-11-06T08:01+0100

2021-11-06T08:01+0100

svět

rusko

usa

majetek

diplomatické vztahy

kompenzace

vzájemné vztahy

diplomat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/118/72/1187263_1:0:2300:1293_1920x0_80_0_0_231670a1f45490f230eb1d0423fbd8b0.jpg

Košelev také připomněl, že celkem hovoří o šesti zabavených objektech.V posledních letech se navíc velvyslanectví podle diplomata asi 470x obrátilo na Ministerstvo zahraničí USA s žádostí o povolení návštěvy objektů za účelem jejich inventarizace a kontroly. Nicméně, neúspěšně. „Jsme pravidelně odmítání,“ vysvětlil Košelev.Velvyslanectví je totiž odpovědné za udržování budov v dobrém stavu. V případě, že by došlo k nehodě a došlo by i k poškození budovy nebo sousedních objektů, budou vzneseny nároky vůči ruské straně, poznamenal.Diplomat rovněž podotkl, že pokud bude například zabavený objekt v Marylandu navrácen, není možné ho dál používat bez větších oprav a přestavby.Vyslanec dále poznamenal, že zatím nejsou žádné vyhlídky na řešení situace s diplomatickým majetkem, bez čehož však není možná normalizace vztahů.Dle jeho slov je otázka diplomatického majetku pro Moskvu tím nejpalčivějším tématem ve vztazích, které jsou již na dost nízké úrovni, a lze je „charakterizovat slovy jako hluboká krize“.Vztahy USA vs. Rusko a diplomatický majetekPřipomeňme, že administrativa bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy přijala na konci prosince 2016 balíček protiruských sankcí kvůli údajnému „vměšování do voleb“ a „nátlaku na americké diplomaty“ působící v Rusku. Kromě toho Spojené státy uzavřely přístup do dvou obytných komplexů – takzvaných příměstských „chat“ stálé mise v New Yorku a velvyslanectví ve Washingtonu, které jsou ruským diplomatickým majetkem.Kromě toho Spojené státy realizovaly několik sérií sankcí proti ruským diplomatům. Zejména administrativy bývalých prezidentů Obamy a Donalda Trumpa se rozhodly, že vyhostí desítky diplomatických misí a uzavřou konzuláty v San Franciscu a Seattlu, ruskou obchodní misi ve Washingtonu a řadu dalších budov, které jsou ruským diplomatickým majetkem.Moskva na tento krok reagovala protiopatřeními, včetně vyhoštění amerických diplomatů, snížením počtu amerických diplomatů v Rusku a uzavřením amerického konzulátu v Petrohradu.Rusko přitom opakovaně odmítlo obvinění z pokusů ovlivnit demokratické procesy v různých zemích a mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov je označil za „naprosto nepodložené“. Když ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořil o údajném ruském vměšování do voleb v různých zemích, řekl, že neexistují žádné důkazy, které by to potvrdily.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211106/velvyslanectvi-ruska-doporucilo-ministerstvu-zahranici-usa-a-pentagonu-aby-se-podivaly-do-zrcadla-16411216.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, majetek, diplomatické vztahy, kompenzace, vzájemné vztahy, diplomat