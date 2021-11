https://cz.sputniknews.com/20211106/tragicky-zemrela-sestadvacetileta-zpevacka-kratce-pred-havarii-letadla-ukazala-video-z-jeho-paluby-16414635.html

Tragicky zemřelá šestadvacetiletá zpěvačka krátce před havárií letadla ukázala video z jeho paluby

Tragicky zemřelá šestadvacetiletá zpěvačka krátce před havárií letadla ukázala video z jeho paluby

Pronikavé komentáře uživatelů nenechají nikoho lhostejným. Smrt mladé interpretky komentuje také vláda Brazílie a bývalý prezident země. 06.11.2021

Populární šestadvacetiletá brazilská zpěvačka Marilia Mendonçaová, která zahynula při havárii letadla, zveřejnila několik hodin před tragedií na internetu video. Dívka se naposledy otáčí na kameru, usmívá se a jde k malému letadlu, které brzy havaruje.„Napiště mi tady ty nejúchvatnější komentáře o tomto kouzelném státě, jakým je Minas Gerais!“ napsala Marilia Mendonçaová, aniž by tušila, jak bolestné budou komentáře jejích fanoušků pod touto fotografií.„Nevěřím tomu. Na okamžik se mi zdálo, že je všechno v pořádku, že Bůh přijímá všechny ve svém věčném příbytku,“ truchlí její fanoušci v komentářích u jejího posledního videa.„Moje srdce sténá!“, „Prosím, ne!“, „Řekni, že to není pravda!“, „Nedělej to, Marilie!“, „Jako kdyby zemřel někdo z mých příbuzných“, „Moje duše puká!“, „Bože můj, jak to bolí!“, napsali lidé, kteří měli zpěvačku rádi.V první zprávě pro tisk, zveřejněné hned po katastrofě, bylo uvedeno, že se zpěvačku podařilo zachránit. Pozdější oficiální prohlášení hasičské služby státu Minas Gerais však definitivně pohřbila naděje příznivců Mendonçaové. Nahrávky vystoupení Marilie na YouTube mají stamiliony zhlédnutí. Dívka byla jednou z nejúspěšnějších interpretek brazilského country – sertanejo. V roce 2019 se stala laureátkou ceny Latin Grammy za nejlepší album v tomto žánru. Média informují, že smrt nadané zpěvačky komentují také brazilská vláda a bývalý prezident Lula.„Marilia Mendonçaová zanechala stopu v brazilské hudbě a v kultuře Brazílie, na to se určitě nezapomene. Soucítíme s její rodinou a přáteli. Odpočívej v pokoji, zpěvačko světa!“ cituje The Daily Mail zprávu brazilského ministerstva kultury.„Soucítím s rodinou a s miliony milovníky hudby a osobního kouzla zpěvačky Marilie Mendonçaové. Dej Bůh sílu a útěchu všem, kdo ztratili své blízké v této tragické katastrofě,“ napsal bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva na Twitteru.Podle informací portálu G1 v důsledku havárie zahynul také producent 26leté zpěvačky, její strýc a dva piloti. Mendonçaová letěla do státu Minas Gerais na koncert. Příčiny katastrofy se vyšetřují.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

