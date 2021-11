https://cz.sputniknews.com/20211106/tri-vlasy-deda-vseveda-belohorcova-od-nekterych-fanousku-dostala-poradny-vyprask-za-novy-snimek-16412511.html

„Tři vlasy děda vševěda.“ Belohorcová od některých fanoušků dostala pořádný výprask za nový snímek

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová, která již dlouhá léta žije se svou rodinou v zahraničí, informovala své fanoušky na sociálních sítích o dalším... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

Belohorcová by se mohla považovat za odbornici na stěhování, jelikož jich má za sebou již několik. Poté, co se loni z Miami přemístili do španělské Marbelly, čekalo ji další stěhování. Rodina sice zůstala ve Španělsku, ale přemístila se za stálejším počasím na Kanárské ostrovy. A teď se Zuzana stěhuje znovu – tentokrát z provizorního bytu do vysněného sídla, které se nachází jen pár metrů od původní adresy. Má však hned několik velkých výhod, a sice větší prostor, vyšší standard, a hlavně dechberoucí výhled na oceán. O celé dění se Zuzana podělila se svými fanoušky na Instagramu.Poté, co se s rodinou přesunuli do nového domova, podělila se ještě o několik dalších snímků. Na jednom z nich má vlasy stažené do culíku, na sobě má růžovou mikinu a roztrhané džíny. Stojí přitom na balkoně, odkud je vidět opravdu krásný výhled. Je na ní přitom vidět, jak moc je šťastná a užívá si kouzlo nového bydliště.A uměli to ocenit i její fanoušci. Ti jí ve velkém přáli, ať se jim v novém daří a líbí.I další jim přáli spokojenost a poznamenávali, že teď doma mají opravdu „záviděníhodný každodenní výhled“.Podle fanoušků tak bylo stěhování správným krokem, protože je to teď opravdu „pecka“.Kromě reakcí na bydlení si Zuzana ale vyslechla i několik lichotek na svou osobu. Lidé jí chválili hlavně její outfit.Kdo by však čekal, že se to pod Zuzčiným příspěvkem hemžilo jenom samými pozitivními ohlasy, pletl by se. Ozvalo se totiž i pár lidí, kterým ležely některé věci v žaludku. Jedné uživatelce se například nelíbilo, jak moc je Belohorcová sdílná o svém životě.To však nebylo vše. Ozval se také jeden muž, který opravdu nešetřil tvrdými slovy a dotkl se Zuzaniného vzhledu.Na tento ošklivý a útočný komentář ale okamžitě reagovali Zuzanini sledující, kteří se jí zastali.A s jejím názorem mnozí souhlasili. Dokonce se přidala i sama Belohorcová: „Chudák @marekholy1 chudákem zůstane. Nepomůže nic a nikdo.“Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 Zuzana Belohorcová bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi (Salma, Nevio) na Floridě. Když se s manželem rozhodli opustit slunečné Miami, nejvíce jim chyběl jejich život na pláži. Proto hledali podobné místo v Evropě, kde je to podle nich bezpečnější. Jako první si vybrali Marbellu ve Španělsku. Ale nelíbilo se jim chladné počasí, často tam pršelo. Rodina se proto rozhodla pro nové místo pobytu a brzy se přestěhovala na ostrov Tenerife, kde mají svá sídla i jiné české celebrity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

