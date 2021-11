https://cz.sputniknews.com/20211106/tvrdsi-nez-hra-o-truny-ktera-z-postav-zapadozemi-by-mela-nejvetsi-sance-vyhrat-hru-na-olihen-16415384.html

Tvrdší než Hra o trůny? Která z postav Západozemí by měla největší šance vyhrát Hru na oliheň

V ukrutnostech Hra na oliheň jistě konkuruje Hře o trůny. Hrdinové i zloduchové ze světa George R. R. Martina by mohli být skvělými hráči zvrácené korejské hry. Ačkoli se jedná o dva zcela rozdílné světy, obě hry nám ukazují, jak daleko jsou lidé schopni zajít, aby přežili a dostali se na vrchol. Stejně jako v Západozemí, kde může pouze jeden člověk usednout na Železný trůn, tak i Hra na oliheň má pouze jednoho výherce.10 Jon SníhBude oním finalistou Jon Sníh? Domnělý bastard ušlechtilého Neda Starka je odvážný bojovník. Jde svým mužům příkladem a statečně bojuje proti Bílým chodcům. Leč právě jeho ušlechtilost je největším nepřítelem nebojácného Jona. Svět kolem něj není tolik ušlechtilý a nepřátelé mohou zásadovost Jona Sníha snadno zneužít proti němu. Nakonec pro jeho vlastní muže z Noční hlídky nebyl velký problém Jona zabít. Za své zmrtvýchvstání může děkovat pouze magii. Ta ale ve Hře na oliheň není.9 CerseiPro moc udělá vše. Cersei Lannisterová ví moc dobře, jak se hraje hra. Nemá problém jít přes mrtvoly a ve světě Západozemí patří mezi nejbrutálnější a nejzákeřnější postavy. Tyto rysy její osobnosti by se jí jistě hodily i ve Hře na oliheň.Ale ani krutá královna není bez slabého místo. Tím je její ješitnost. Právě kvůli své ješitnosti přišla o vše, co si skutečně cenila a ve Hře na oliheň by ji stihl nejspíše stejný osud.8 JaimeBratr a milenec své sestry, Jaime Lannister, je opovrhovanou osobností světa Hra o trůny. Zradil svou přísahu a vysloužil si za to nelichotivou přezdívku králokat. Přesto i s jednou rukou zůstává obávaným soupeřem a jeho taktické myšlení z něj dělají obávaného soupeře. S mnoha účastníky Hry na oliheň by si proto hravě poradil.Jenže jeho největší slabinou je jeho vlastní sestra. Jeho bratrsko-milenecká láska k ní ho přivede do problémů. Až si to jeho soupeři uvědomí, mohlo by mu jít o krk. Chceš dostat Jaimeho? Musíš mířit na Cersei.7 SamwellPlachý Samwell Terly. Na první pohled by tato postava měla vypadnout jako první. Jenže zdání klame. Ačkoli je Sam vskutku špatný válečník, dokázal, že je dobrý politik a slušný intrikář. Ostatně, komu Jon Sníh vděčí za to, že stanul v čele Noční hlídky? Právě tyto schopnosti pomohou Samwellu Terlyemu dostat se ve Hře na oliheň hodně daleko.6 DaenerysDaenerys dokázala, že je velmi cílevědomá. Díky tomu Hru o trůny takřka vyhrála. Problém je ale v tom, že jen takřka. Nakonec ji zradil ten nejbližší. Její hlavní nevýhodou je, že si myslí, že ví nejlépe, co je pro ostatní to nejlepší a že její vizi světa musí ostatně nutně sdílet. Kdo, nesouhlasí, se zlou se potáže. Opravdu ji ostatní nechají ve Hře na oliheň dojít do finále?5 VarysObávaný „šéf tajné policie“ Západozemí. Ví moc dobře, jak funguje politika, je tvůrcem intrik a skvělý manipulant. Zná své meze a dokáže využívat slabiny ostatních. Ačkoli na tom není fyzicky nejlépe ve srovnání s ostatními hráči, ve Hře na oliheň by se jistě dostal daleko.4 TyrionI malý kašpárek dokáže zahrát velké divadlo. Toto přísloví by Tyrion Lannister jistě ocenil. Z podceňovaného „trpaslíka“ se nakonec vyklubal jeden z nejschopnějších hráčů. Ačkoli měl často namále, byl jednou z mála postav, která Hru o trůny přežila. Dokázal by ale zdolat i nástrahy Hry na oliheň?3 TywinTywin Lannister je zajisté nejschopnější člen rodu Lannisterů. Ze všech nejlépe věděl, jak se hraje Hra o trůny. Brilantní stratég, skvělý taktik, nebojácný válečník. Tywin je nejschopnější politik z celé série – kdo jiný by dokázal zorganizovat „rudou svatbu“, jednu z nejkrvavějších epizod Hry o trůny? Zajisté by velmi dobře věděl, jak se hraje Hra na oliheň. Za jeho pádem ale stálo hluboké opovržení vlastním synem. I ve Hře na oliheň by se mu to mohlo stát osudným.2 SansaSansa jasně ukazuje, jak z naivní mladé slečny vyrostla tvrdá vladařka. Schytávala jednu ránu osudu za druhou, až nakonec pochopila, že „být hodnou“ se jí skutečně nevyplatí. Ač zpočátku nechtěla, i ona byla zatažena do Hry o trůny, a nakonec se stala královnou Severu. Sansa je jistě žhavou kandidátkou na vítězku ve Hře na oliheň.1 AryaKomu ale věříme nejvíce, je Arya. Stejně jako její sestra se od časného dětství potýkala s útrapami osudu. Ty ji zocelily natolik, že se z ní stal nemilosrdný vraždící stroj. Své o tom ví i o Noční král. Je zcela jasné, že ve Hře na oliheň není radno si s ní zahrávat. Arya ví, jak bojovat a nezdráhá se využívat ostatní k dosažení svého cíle.A jaký je váš žhavý kandidát na výherce? Napište do komentářů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

