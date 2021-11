https://cz.sputniknews.com/20211106/vase-zeme-neni-pro-vsechny-pani-stehlikova-andrej-babis-mladsi-zautocil-na-liberaly-16421278.html

„Vaše země není pro všechny, paní Stehlíková.“ Andrej Babiš mladší zaútočil na liberály

„Vaše země není pro všechny, paní Stehlíková.“ Andrej Babiš mladší zaútočil na liberály

Poté, co bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková uveřejnila na Twitteru příspěvek, ve kterém se vyjádřila ke kauze Dominika Feriho a jeho knize z... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T20:52+0100

2021-11-06T20:52+0100

2021-11-06T20:52+0100

andrej babiš

les

agrofert

andrej babiš mladší

svět

dominik feri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15726008_139:0:1920:1002_1920x0_80_0_0_181aa8fab7a5dd3f6d198cc295fbcc8f.png

Předsedkyně Liberálně ekologické strany (LES) svým příspěvkem chtěla ukázat, že tvrzení o tom, že politici ze staré generace už nejsou schopni být pro Česko přínosem a mají tedy ustoupit cestu mladým, není vůbec spravedlivé. A kauza Dominika Feriho to prý podle ní skvěle dokazuje.Andrej Babiš mladší ovšem vůbec nesouhlasí s tím, že Česká republika je pro všechny. Ten, kdo má jakoukoliv afilaci s jeho otcem a českým premiérem Andrejem Babišem, prý není podle juniora schopen jednat v zájmu této země a tudíž nemá mít právo něco o ní rozhodovat.„Vaše ,země’ není pro ,všechny’, paní Stehlíková. Je známo, že Vaší kamarádce z LES Sommerové moc ,nesmrděly’ peníze bývalého premiéra (stále současně trestně stíhaného politika/únosce vlastních dětí s politickou ,imunitou’) Andreje Babiše staršího. Jsou o tom články,“ reagoval Andrej Babiš mladší.Spolupráce Sommerové s AgrofertemBabiš ml. odkazuje k případu, kdy Olga Sommerová, která se kromě politické kariéry také zabývá tvorbou dokumentárních filmů, se v roce 2017 velmi kriticky vyjádřila na adresu premiéra Babiše. Řekla totiž, že z něho má husí kůži, je to autoritář a chce v Česku de facto zrušit demokracii. Jak ale tehdy zjistily Parlamentní listy, těsně předtím zřejmě Sommerová z Babiše husí kůži neměla a naopak s ním čile spolupracovala. Agrofert totiž sponzoroval distribuci jejích dokumentárních filmů a režisérka zvala Babiše na premiéry filmů a fotila se s ním.Dokumentaristka úzce kooperovala přímo s Babišovým gigantem Agrofert a finančně z toho profitovala. Holding předsedy hnutí ANO totiž Sommerové sponzoroval minimálně dva její dokumentární filmy. Šlo o filmy Věra 68 a Magický hlas rebelky. Konkrétně šlo o příspěvky na distribuci snímku. Z Babišovy kapsy dokumentaristka získala statisíce korun.Olga Sommerová v reakci na zjištění tvrdila, že Agrofert na výrobu jejích filmů nepřispěl. „Přispěl na distribuční náklady jako partner distribuce mého filmu o Věře Čáslavské. Tuto podporu s ním domluvila paní Čáslavská jako jeho tehdejší podporovatelka. V případě filmu o Martě Kubišové se Agrofert opět stal partnerem distribuce,“ reagovala režisérka.Nemyslí si přitom, že by její současné výroky na adresu Andreje Babiše byly v protikladu s tehdejší podporou Agrofertu. „S firmou pana Babiše jsem nespolupracovala, jeho firma se pouze podílela na distribučních nákladech zmiňovaných filmů. Moje výroky o panu Babišovi nejsou v kontradikci s tehdejší podporou Agrofertu, protože tehdy ještě pan Babiš nebyl ve střetu zájmů. Mé filmy sponzorovali mnozí, ale nikdy si mě nikdo nekoupil. Nekoupil si mě ani pan Babiš a necítím se mu být zavázána,“ sdělila.Sommerová píše, že Agrofert přispíval na distribuční náklady filmů v době, kdy ještě Babiš nebyl ve střetu zájmů. Premiéra filmu Magický hlas rebelky o Martě Kubišové se ale konala v červenci 2014. Tou dobou byl šéf ANO Andrej Babiš již šest měsíců prvním vicepremiérem a ministrem financí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20211015/dalsi-vylev-stehlikove-ucelem-lzi-o-rozhovorech-vondracka-se-zemanem-je-zabranit-odvolani--16179563.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, les, agrofert, andrej babiš mladší, dominik feri