Vědci objevili lék, který může zachránit před koronavirem. Ale je to smrtelně nebezpečné

Vědci z univerzity University of Aberdeen ve Skotsku a Suez Canal University v Egyptě studovali potenciál štířího jedu v boji proti novým kmenům koronaviru... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle vědců jsou štíři jedním z nejstarších tvorů na Zemi a jejich jed obsahuje „úžasný koktejl“ biologicky aktivních peptidů, z nichž některé mají silné antibakteriální a antivirové účinky. Předpokládá se, že právě ty chrání jedové žlázy před mikroby a mohou se stát základem pro nové léky proti covidu-19.Vědci shromáždili genetický materiál od několika druhů těchto členovců z třídy pavoukovců, poté jej plánují očistit od toxinů a izolovat antivirové látky.Již dříve mezinárodní skupina vědců oznámila, že našla způsob, jak se chránit před těžkou formou covidu-19 – nitrožilním podáváním vitaminu C. Takové injekce pomáhají zvýšit hladinu kyslíku v krvi, potlačit zánět a urychlit regeneraci organismu.Lékaři uvedli hlavní symptomy koronaviru u očkovanýchPo vakcinaci se sice riziko, že člověk onemocní covidem-19, značně snižuje, ale i tak by lidé neměli zcela vylučovat možnost nákazy koronavirem. Informoval o tom Dánský rozhlas (DR).Podle slov infekcionisty Thomase Benfielda a imunologa Rune Hartmanna se může nemoc u očkovaných vyvíjet stejně různě, jako u neočkovaných. Byly dokonce zaznamenány i případy hospitalizace, hlavně lidí pokročilého věku, ale nemoc u nich naštěstí neměla tak kritický průběh.Situace, kdy se dokonce i plně naočkovaní lidé nakazí koronavirem, se označuje za „průlomnou infekci“. Podle výzkumu odborníků ze ZOE COVID Symptom Study – největší aplikace pro zkoumání a sledování symptomů koronaviru – je covid-19 u očkovaných doprovázen nejčastěji bolestí hlavy, rýmou, kašlem, bolestí v krku a kýcháním. Horečka a ztráta čichu se po vakcinaci vyskytují mnohem vzácněji.Hartmann podotkl, že závažnost průběhu nemoci přitom ovlivňuje samotná vakcína, věk a vedlejší choroby.„Vidíme, že účinnost vakcíny se snižuje u nejstarší části obyvatelstva, po 70. roku života, a to zhruba po šesti měsících. Když dotyční v té době dostanou třetí dávku, dochází ke klinickému zlepšení,“ zdůraznil imunolog a podotkl, že dokonce po úplné vakcinaci je třeba dávat pozor na symptomy, abychom nenakazili lidi kolem nás.

