Velvyslanectví Ruska doporučilo Ministerstvu zahraničí USA a Pentagonu, aby se „podívaly do zrcadla“

Velvyslanectví Ruska doporučilo Ministerstvu zahraničí USA a Pentagonu, aby se „podívaly do zrcadla“

Velvyslanectví Ruské federace ve Spojených státech amerických na pozadí prohlášení Washingtonu o akcích ruských ozbrojených sil poblíž hranic Ukrajiny... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

USA opět prohlašují, že se vojska Ruské federace potulují po světě. Realita je přitom jiná, jak poukazuje samo ruské velvyslanectví.Mluvčí Pentagonu John Kirby v pátek prohlásil, že USA monitorují „neobvyklou“ vojenskou aktivitu Ruska poblíž Ukrajiny. Už ale nevysvětlil, o co se má jednat.Dříve noviny Washington Post s odvoláním na zdroje uvedly, že je řada amerických a evropských představitelů znepokojena údajným „obnovením shromažďování ruských vojsk“ poblíž hranic s Ukrajinou. V textu se rovněž uvádělo, že tyto přesuny začaly být zaznamenávány zejména v posledních týdnech, a to poté, co Rusko s Běloruskem dokončily vojenské cvičení Západ 2021.Americký portál Politico dne 2. listopadu zveřejnil „satelitní snímky“, které podle něj zobrazují nasazení ruské armády „na hranici s Ukrajinou“ – ve Smolenské oblasti, která s Ukrajinou nehraničí.Ministerstvo obrany Ukrajiny později oznámilo, že nezaznamenalo žádné skutečnosti o shromažďování ruských jednotek v blízkosti vlastních hranic. Oleksij Danilov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, také uvedl, že v blízkosti hranic země nejsou evidovány žádné aktivity ruských jednotek.Navíc, ruské ministerstvo zahraničí popřelo zprávy řady západních médií o stahování vojáků na Ukrajinu. Oficiální mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. To podle něj nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

