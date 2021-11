https://cz.sputniknews.com/20211106/zemrel-nejstarsi-zamestnanec-sovetskeho-a-ruskeho-zahranicniho-vysilani-leonid-sigan-16417551.html

Zemřel nejstarší zaměstnanec sovětského a ruského zahraničního vysílání Leonid Sigan

Zemřel nejstarší zaměstnanec sovětského a ruského zahraničního vysílání Leonid Sigan

Ve věku 98 let zemřela legenda sovětského a ruského zahraničního vysílání Leonid Sigan. Novinář působil v nynější tiskové agentuře Rusko dnes od roku 1945, kde... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-06T14:22+0100

2021-11-06T14:22+0100

2021-11-06T14:22+0100

svět

novináři

sputnik

rozhlas

rusko

polsko

vysílání

úmrtí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/16417667_0:46:2713:1572_1920x0_80_0_0_7fb790236725cf17e85ef3f5f899c3a3.jpg

Leizor Šulimovič Sigan v posledních letech působil v polské redakci Sputniku a každý den, až do zahájení karantény, chodil do kanceláře.Sigan připravoval materiály k aktuálním zprávám a událostem, vystupoval jako expert na různá témata, jako například rozšíření NATO na východ, vztahy Polska s Ukrajinou, Katyňský a Volyňský masakr, a také havárie polského vládního letadla u ruského Smolenska.Leonid Sigan vychoval několik generací novinářů zahraničního vysílání, nosil titul zasloužilého pracovníka kultury Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFR). Sigan je vyznamenán Řádem Znamení cti, medailemi Za zásluhy II. stupně, a také medailemi „Za statečnou práci ve Velké vlastenecké válce“, „50 let vítězství ve Velké vlastenecké válce“, a „Na památku 850. výročí Moskvy“.Leonid SiganNovinář se narodil 10. května 1923. Vystudoval gymnázium. Do rozhlasu vstoupil v roce 1943 a stal se prvním mluvčím rozhlasové stanice Svazu polských patriotů v SSSR. Po uzavření stanice se Sigan přesunulna stejnou pozici polské redakce Radio Moskva. V té době se jim říkalo „vosí hnízdo sovětské propagandy“, za jehož naslouchání fašistické úřady v Polsku tvrdě trestaly. V jednom z rozhovorů řekl:„V roce 1943 mi bylo 20 let, většina mých spolužáků bojovala na frontě, styděl jsem se kvůli tomu. Stále jsem chodil do kanceláře vojenského komisariátu na velké Jakimance. Během jedné z těchto návštěv mi byla položena otázka, jestli umím polsky,“ říkal.Sigan působil jak rozhlasový hlasatel, tak jako korespondent. Informoval o sovětsko-polských kontaktech odehrávajících se na nejvyšší úrovni. V roce 1964 se Sigan stal vedoucím redakce polského rozhlasu Moskva, kde pracoval více než 70 let. V posledních letech života byl aktivním novinářem mezinárodní agentury Sputnik.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20180607/smolensk-prach-7504511.html

rusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

novináři, sputnik, rozhlas, rusko, polsko, vysílání, úmrtí