Bublina Russiagate splaskla. Kolik takových „zaručených informací“ jsme tu měli my, ptá se Šándor

Roky vyšetřování ukázaly, že domnělé spiknutí Donalda Trumpa s Ruskem je jedna velká lež. Přesto někdejší americký prezident čelil obviňování ze strany nejen... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

Pravda nakonec vyšla najevo. Takzvaná Russiagate, tedy spiknutí Donalda Trumpa s Ruskem během první předvolební kampaně se ukázala jako zcela smyšlená. Hlavní zdroj totiž přiznal, že si většinu věcí vymyslel. Rus Igor Dančenko žijící ve Spojených státech byl obviněn, že při výslechu FBI lhal.A jak to všechno začalo? Kampaň Hillary Clintonové najala firmu Fusion-GPS, aby nahrabala špínu na jejího protikandidáta Donalda Trumpa. Ta zaplatila bývalému britskému špionovi Christopheru Steelovi, aby se tohoto úkolu ujal. Ten ve své řadě najal onoho Dančenka, aby něco nekalého na Trumpa našel. Kruh se uzavřel, když se Dančenko seznámil s členem PR kampaně Clintonové Chuckem Dolanem, který některé smyšlené příběhy Dančenkovi podsunul.Dolan především přišel s klíčovým tvrzením celé Russiagate, že Trump svého času uspořádal v moskevském hotelu Ritz-Carlton orgie s prostitutkami. Ruské tajné služby to měly údajně natočené, a tím měly Trumpa vydírat. Takto se americký prezident měl údajně stát poslušným služebníčkem ruské hlavy státu Vladimira Putina.Dolanovi to měl říct ředitel hotelu při exkurzi do prezidentského apartmá. FBI však zjistila, že nic takového neřekl. Sám Dančenko nakonec musel FBI přiznat, že když si ho Steele najal, neměl v Rusku žádné relevantní konexe. Musel se proto obrátit na náhodně vybrané ruské a americké novináře, přátele z mládí, a dokonce i na svou bývalou přítelkyni. Některá „fakta“, která skončila v dnes již nechvalně známé Steelově složce, si Dančenko jednoduše vymyslel.Jenže právě kvůli smyšlenému Russiagate začalo tehdy FBI odposlechy Trumpovy kampaně a zahájilo vyšetřování. Novináři respektovaných deníků The Washington Post a The New York Times za své investigativní články o domnělém spiknutí dostávaly novinářská ocenění. Trump ve snaze dokázat, že není Putinův agent, pokračoval v tvrdé politice vůči Rusku.V této souvislosti se generál v záloze Andor Šándor zamýšlí nad tím, zda podobné pseudokauzy nevznikly i v Česku.Připomeňme, že loni v Česku rezonovala kauza „ricinového agenta“, kdy byl šéf Ruského střediska vědy a kultury v Praze Igor Končakov obviňován z toho, že se chystal otrávit pražské komunální politiky.Letos se vztahy mezi Ruskem a Českou republikou dostaly hluboko pod bod mrazuv důsledku vrbětické kauzy, když česká vláda obvinila Rusko z organizace dvou výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014. Rusko považuje obvinění za nepodložená. Velká část informací o zmíněných dvou kauzách se dostávala na veřejnost prostřednictvím úniků do médií.Podobně jako v případě Trumpa političtí odpůrci českého prezidenta Miloše Zemana obviňují (spolu s jeho okolím), že jsou agenty Kremlu nebo Pekingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

