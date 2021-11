https://cz.sputniknews.com/20211107/cesko-nabidlo-pomoc-rumunsku-do-prahy-byli-transportovani-dva-tezce-nemocni-pacienti-s-covidem-19-16428113.html

Česko nabídlo pomoc Rumunsku: Do Prahy byli transportováni dva těžce nemocní pacienti s covidem-19

Na umělé plicní ventilaci v pražské Fakultní nemocnici Bulovka a v Motole se nachází muž a žena z Rumunska s těžším průběhem covidu-19. Informovala o tom... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

Dopoledne na letišti v pražských Kbelích přistál rumunský speciál, od kterého lékaři sanitkami odvezli dva rumunské občany s těžkým průběhem nemoci. Mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová uvedla, že oba pacienti byli převezeni na anesteziologicko-resuscitační oddělení do dvou nemocnic: Fakultní nemocnice Motol a na Bulovku.Dodal přitom, že nejde o první takovouto pomoc, jelikož už v minulosti podle něj Česko přijalo pacienty z jiných zemí. Bližší podrobnosti ale neuvedl.Rumunský zdravotnický systém je pandemií covidu-19 paralyzován. Všechna lůžka na odděleních intenzivní péče jsou zaplněná a další pacienti musejí čekat, informoval v minulém týdnu server BBC. Podle něj byly již desítky lidí v kritickém stavu přesunuty do nemocnic v Maďarsku a Polsku.„Je to katastrofa,“ komentoval na začátku října covidovou situaci v Rumunsku tamní prezident Klaus Iohannis. Rumunsko kvůli přetíženým nemocnicím požádalo Evropskou unii o pomoc.Rumunské úřady se snaží bojovat se znepokojivým nárůstem nových případů covidu-19 opětovným zaváděním některých protiepidemických opatření. Tamní vláda vydala opatření, kterým pozastavila všechny neakutní operace. Rozhodnutí má pomoci při zajišťování zásob kyslíku a volných lůžek ve zdravotnických zařízeních.Rumunsko má zhruba 19,4 milionu obyvatel. Denní počty odhalených případů nákazy koronavirem v této zemi přesahovaly ke konci října i 16 000.V počtech úmrtí s covidem-19 v přepočtu na obyvatele za poslední dva týdny je Rumunsko v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie na třetím místě. Hůře je na tom Lotyšsko s 245 mrtvými na milion obyvatel za 14 dní a Bulharsko s v přepočtu 243 mrtvými. V Rumunsku je to nyní 230 zemřelých za 14 dní na milion obyvatel.Covid v ČeskuV ČR přibylo v sobotu 5736 případů nákazy koronavirem, v pátek to bylo 9208 případů. Během víkendových dnů ale bývá zpravidla počet odhalených nákaz nižší. Počet úmrtí s covidem v ČR přesáhl 31 000.V Česku v pracovních dnech v tomto týdnu umíralo s covidem denně od 30 do 46 lidí. Podobně vysoké počty zemřelých evidovalo ministerstvo naposledy na začátku května, v dalším období se situace zlepšila. Od června zaznamenávaly statistiky většinou jednotky úmrtí za den, o letních prázdninách pak těsně převažovaly dny, kdy s potvrzenou nákazou podle dat ministerstva zdravotnictví nikdo nezemřel. Takový den byl naposledy 27. září.Ke konci října se už počty zemřelých vyšplhaly nad dvacítku a v tomto týdnu pak nad 40. V sobotu statistiky evidují zatím 17 zemřelých s covidem, při dalších aktualizacích ale čísla z posledních dní ještě stoupají.Podle odborníků by se ale nyní díky očkování neměla opakovat situace z jara, kdy byly nemocnice zahlcené pacienty s koronavirem a umíralo jich i víc než 200 za den.

