Lékaři vyjmenovali symptomy rakoviny slinivky břišní

Dobročinná organizace Cancer Research UK vyjmenovala hlavní symptomy rakoviny slinivky břišní. Informoval o tom Express. 07.11.2021

Odborníci připomněli, že v drtivé většině případů se tato choroba projevuje, až když se nádor zvětšil a začal se šířit.Je známo, že inzulinomy, nezhoubné a zhoubné nádory z buněk slinivky břišní, ovlivňují hladinu inzulinu v krvi a mají následující symptomy: pocení, pocit neklidu, závratě. V některých případech může pacient ztratit vědomí a upadnout do mdlob.Podle růstu a šíření rakoviny může mít dopad na stav celého těla. Lidé začínají hubnout, ztratí chuť k jídlu, zvýší se hladina cukru v krvi, špatně se cítí.Lékaři zatím přesně nevědí, kvůli čemu vzniká u lidí zhoubný nádor slinivky břišní. Avšak věk (75 let a víc), a také pankreatitida, zvyšují riziko vzniku dané patologie.Endokrinoložka Zuchra Pavlovová již dříve uvedla potraviny, jež jsou s to zničit slinivku břišní. O škodlivém jídle napsala na Telegramu. Odbornice například poznamenala, že konzumace velkého množství sladkých a kalorických potravin způsobuje nadměrné hromadění tukové tkáně.„V tukové tkáni vzniká nevyhnutelně systémový zánět s oxidačním stresem, kvůli kterému se vyvíjí odolnost vůči inzulinu a hynou buňky slinivky břišní (a nejen ty), které vyrábějí inzulin,“ řekl lékařka.Aby organismus „fungoval jako hodinky“, Pavlovová poradila konzumaci jídla ve stejnou dobu. Podle jejích slov má přestávka mezi jídlem během dne trvat 3-5 hodin. Při delších přestávkách hladovění se zaktivizuje biochemicky aktivní látka, lipoproteinová lipáza (LPL).„Jako strážný pes sleduje hladinu výživných látek, a když chybí pravidelně a dlouho, zvýší LPL aktivnost v tukové tkáni. A začne hromadění tukových zásob,“ vysvětlila endokrinoložka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

