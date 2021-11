https://cz.sputniknews.com/20211107/media-informovala-o-tom-kdo-rusovi-dodaval-nepravdive-informace-ke-sbirani-materialu-na-trumpa-16434133.html

Média informovala o tom, kdo Rusovi dodával nepravdivé informace ke sbírání „materiálu" na Trumpa

Média informovala o tom, kdo Rusovi dodával nepravdivé informace ke sbírání „materiálu“ na Trumpa

Jde o odborníka na styk s veřejností Charlese Dolana, který pracoval v předvolebních štábech exprezidenta Billa Clintona a Hillary Clintonové, která byla... 07.11.2021

Odborník na styk s veřejností Charles Dolan, blízký Demokratické straně USA, dodával ruskému analytikovi Igoru Dančenkovi, o jehož zatčení se objevila informace před několika dny, nepravdivé informace ke sbírání „materiálu“ o bývalém prezidentovi USA Donaldu Trumpovi o jeho údajných vazbách s Rusko. Píše o tomto Washington Post.Podle novinových údajů Dolan nejprve zásoboval Dančenka informacemi použitými v dokumentaci, ale pak se je sám pokusil zdiskreditovat.Publikace uvádí, že Dolanovo jméno se v obžalobě neobjevuje. Hovoří se v ní pouze o „odborníkovi na styk s veřejností číslo jedna“, který údajně „často kontaktoval vysoké představitele ruského vedení“. Jeho advokát Ralph Martin však potvrdil, že tím mužem je Dolan. Další podrobnosti advokát neuvedl s odkazem na to, že Dolan je svědkem v dosud neuzavřeném případu.WP píše, že Dolan pracoval v ústředí kampaně jak bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, tak Hillary Clintonové, která byla Trumpovou soupeřkou v prezidentských volbách v roce 2016. Dolan zastával vysoké pozice v řadě firem pro styk s veřejností a také udržoval kontakty s ruskými úředníky, píše The Wall Street Journal. WP také uvádí, že Dolan znal nejužší okruh ruského prezidenta Vladimira Putina a „často komunikoval se zástupci ruského vedení“.Obžaloba přímo neuvádí, že by se Dolan záměrně podílel na přípravě „materiálu“ proti Trumpovi, upozorňuje WSJ. V článku se však připomíná, že Dančenko říkal Dolanovi o své práci na „projektu proti Trumpovi“, a požádal PR specialistu, aby ho informoval o „jakýchkoli myšlenkách, fámách, tvrzeních“ o předvolební kampani.Zadržení DančenkaDančenko byl zadržen ve Spojených státech 4. listopadu večer a téhož dne byl propuštěn na kauci ve výši 100 000 USD. Byl obviněn z křivé výpovědi před důstojníky FBI, kteří hledali možné porušení během vyšetřování údajných Trumpových vazeb na Rusko. Analytik byl obviněn z pěti bodů.Sám Dančenko v roce 2020 řekl, že shromažďuje „nezpracované údaje“ pro bývalého pracovníka MI-6 (Tajné výzvědné služby Velké Británie) Christophera Steeleho, který se podílel na přípravě „materiálu“ o Trumpovi, uvádí The New York Times. Podle analytika není odpovědný za to, jak Steele tyto informace použil.Takzvaný spis s usvědčujícími důkazy o Trumpovi, v němž se hovořilo o vazbách předvolebního štábu bývalého amerického prezidenta s ruskými speciálními službami, byl zveřejněn v BuzzFeed v roce 2017. Steele později přiznal, že při přípravě této dokumentace použil nedůvěryhodné údaje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

