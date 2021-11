Meghan Markleová byla pokárána za zasahování do americké politiky

https://cz.sputniknews.com/20211107/meghan-markleova-byla-pokarana-za-zasahovani-do-americke-politiky-16429156.html

Meghan Markleová, manželka britského prince Harryho, se pokusila zasáhnout do americké politiky a Američané ji za to zkritizovali, píše Daily Express. 07.11.2021, Sputnik Česká republika

Vévodkyně ze Sussexu zavolala několika americkým senátorům na jejich osobní telefonní čísla. Obrátila se na republikány, aby je požádala o podporu iniciativ na vládní úrovni. Jedná se o zákon o rodičovské dovolené a normy v oblasti změny klimatu. Markleová hovořila zejména se senátorkami Shelley Moore Capitovou a Susan Collinsovou. Zavolala jim na skryté číslo.Američané pokárali Markleovou za zasahování do politiky. Na Twitteru napsali, že Amerika se o vévodu a vévodkyni ze Sussexu nezajímá. „Nikoho v USA nezajímá ani Meghan Markleová, ani princ Harry nebo Charles,“ napsal jeden z uživatelů. „Tady nejsou žádní vyvolení,“ upřesnili v komentářích. „Chtěla se vrátit do Spojených států, aby se skryla před zraky veřejnosti, a nyní využívá každé příležitosti, aby byla v centru pozornosti,“ upřesnili na sociální síti.Již dříve se uvádělo, že královská rodina vyčlenila Meghan Markleové personál pro boj s trolly. Za účelem pomoci princově manželce během jejího přizpůsobování se povinnostem jí byli poskytnuti speciální lidé.Meghan Markleová vstoupila do americké politikyPo přestěhování Meghan Markleové a prince Harryho do USA se v médiích hodně spekulovalo o tom, že by vévodkyně mohla začít politickou kariéru. Teď se novinářům nakonec podařilo potvrdit své dohady. Reportéři Daily Mail totiž nedávno objevili v otevřeném přístupu dopis, který Meghan zaslala vysoce postaveným členům Kongresu USA.Vévodkyně ze Suxessu na začátku pro kongresmany upřesnila, že se k nim neobrací jako jejich kolegyně, ale jako „angažovaný občan a matka dvou dětí“. Dále Markleová věnovala svůj dopis legislativnímu návrhu týkajícímu se rodičovské dovolené.Meghan poznamenala, že i sama musela pracovat od puberty, když její rodina žila od výplaty k výplatě. „Pracovala jsem celý život a odkládala peníze, ale pokaždé jsem se ocitala v situaci, kde jsem si mohla dovolit jen pronájem bydlení a benzin do auta,“ dodala vévodkyně.„V červnu jsme s manželem přivítali naše druhé dítě. Jako každý rodič jsme měli obrovskou radost. Jako mnoho rodičů jsme byli ohromeni. Jako málokdo z rodičů jsme ovšem nebyli konfrontováni s krutou realitou, že buď strávíme prvních pár kritických měsíců s dítětem, nebo se vrátíme do práce. Věděli jsme, že si ji můžeme vzít domů a v té životně důležité (a posvátné) fázi věnovat naší rodině vše, co je potřeba. Věděli jsme, že nebudeme muset volit mezi péčí o děti, prací a lékařskou péčí. Obrovské množství lidí ovšem musí dělat takou volbu každý den,“ poznamenala Meghan.Teď je proto podle ní načase nakonec postavit rodiny nad politiku. Vévodkyně navrhla v této souvislosti zavedení placené rodičovské dovolené jako národního práva.„Pokud chceme vstoupit do nové éry politiky, kde je „rodina na prvním místě“, je na čase postarat se o to, aby se program povinné placené rodičovské dovolené stal dostupným pro všechny Američany a aby byl zaručen a podporován bez stigmatu a sankcí,“ pokračovala.Na konci svého dopisu manželka prince Harryho dodala: „Vím, jak konkurenční je politické prostředí. Ale tady nejde o pravici nebo levici, ale o dobro nebo zlo. Takže jménem mé rodiny, Archie a Lili a Harry, děkuji vám za zvážení tohoto dopisu a jménem všech rodin, žádám vás, abyste zajistili, že tento náš společný cíl nebude ztracen.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

