Mišík: Pandemická situace na Slovensku se zhoršuje, do Vánoc lepší nebude. Ani ČR na tom není lépe

Mišík: Pandemická situace na Slovensku se zhoršuje, do Vánoc lepší nebude. Ani ČR na tom není lépe

Pandemická situace na Slovensku se do Vánoc určitě nezlepší. Konstatoval to ředitel Institutu zdravotních analýz Ministerstva zdravotnictví (MZ) SR Matěj Mišík... 07.11.2021

2021-11-07T11:28+0100

2021-11-07T11:28+0100

2021-11-07T11:28+0100

Matěj Mišík upozornil, že některé nemocnice již nyní dosahují svých maxim.Následně uvedl, že to, jak se bude na Slovensku pandemie dále vyvíjet, závisí na tom, kolik opatření a jakým způsobem stát přijme. Stejně tak se to bude odvíjet od zrychlení očkování proti onemocnění covid-19.Předpokládá však, že v nejbližších týdnech bude nárůst pozitivních případů koronaviru bohužel pokračovat.Koronavirus aktuálně v ČRPokud jde o Česko, ani zde se situace nelepší. Jen za sobotu totiž přibylo 5736 nových případů nákazy koronavirem, což je zhruba o 700 víc než před týdnem. V pátek to bylo dokonce 9208 případů. Celkově tak testy potvrdily nákazu již u 1 816 161 osob.Nejnovější údaje zveřejněné Ministerstvem zdravotnictví ČR uvádí, že včera bylo provedeno 32 654 PCR testů (celkem 12 004 475) a 33 658 antigenních testů (celkem 29 196 792).Bohužel vzrostl i počet obětí. V pracovních dnech v tomto týdnu totiž s covidem denně zemřelo od 30 do 46 lidí. Celkem tak počet úmrtí s covidem v Česku přesáhl 31 000 (31 022).Odborníci i přes to doufají, že se nebude opakovat situace jako letos na jaře. Tehdy byly totiž nemocnice plné pacientů s koronavirem a umíralo jich i víc než 200 za den. Aktuálně je v českých nemocnicích hospitalizováno 2585 nakažených, přičemž 360 jich je ve vážném stavu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

