Mohlo za srdeční selhání slovenského hokejisty očkování? Rodina promluvila

„Zdravotní stav každého sportovce je neustále pod drobnohledem lékařů. A jak jsme toho svědky, i tak nelze předejít nešťastným událostem. Ještě hůře jsou na tom amatérští a rekreační sportovci, poloprofesionálové nebo každý z nás, kdo své zdraví nemá možnost sledovat až tak podrobně. Přitom i malá, subjektivně zanedbatelná zdravotní komplikace, může mít fatální následky. Kolikrát jste si vy sami řekli, vždyť to je jen rýma, to rozchodím, žádný problém. To je jen ranní bolest v krku, odpoledne jsem fit a můžu si jít zaběhat. A nedopřáli jsme svému tělu čas na regeneraci, jakou potřebuje. Každý z nás si jistě uvědomuje, jak je regenerace a dobré zdraví důležité. Bohužel málokdy podle toho jednáme,“ konstatovala rodina.