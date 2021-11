https://cz.sputniknews.com/20211107/nemecka-neziskovka-dopravila-do-italie-pres-800-migrantu-zachranenych-na-mori--16434589.html

Německá neziskovka dopravila do Itálie přes 800 migrantů zachráněných na moři

Německá neziskovka dopravila do Itálie přes 800 migrantů zachráněných na moři

Loď německé nevládní organizace Sea Eye 4 dopravila v neděli do sicilského přístavu Trapani 847 migrantů zachráněných v době od úterý do čtvrtka ve... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-07T22:43+0100

2021-11-07T22:43+0100

2021-11-07T22:43+0100

svět

německo

itálie

migrace

záchrana

sicílie

neziskové organizace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/220/07/2200795_0:125:5536:3239_1920x0_80_0_0_901aeaef9f0f0165cc7be7ff8fabb2b4.jpg

Podle informací přístavních úřadů je mezi uprchlíky 170 nezletilých, z toho asi 20 dětí mladších deseti let, a také 53 žen, včetně dvou těhotných. Lodní lékařka Daniela Kleinová musela poskytnout lékařskou pomoc přibližně 200 zachráněným lidem. U mnoha z nich byla nalezena zranění a stopy bití, která utrpěli v Libyi.Asi v pět hodin večer začalo v Trapani vyloďování migrantů. Poté, co projdou primární lékařskou prohlídkou a testováním na koronavirus, budou umístěni na karanténu na dvě plavidla, která předtím dorazila do tohoto přístavu.Původně zachránila posádka Sea Eye 4 ve Středozemním moři asi 400 migrantů, poté však musela vzít na palubu ještě přibližně stejný počet lidí čekajících na pomoc na dřevěném člunu. Podle nevládních organizací byli tito lidé v pátrací zóně přidělené Maltě, ale úřady této země nepřišly migrantům na pomoc.Na Sicílii a také na italském ostrově Lampedusa v posledních dnech přibylo případů vylodění migrantů z Afriky a Asie.Růst počtu migrantůPodle posledních údajů italského ministerstva vnitra dorazilo od 1. ledna do země po moři více než 54 tisíc migrantů. V roce 2020 to bylo za stejné období téměř 30 tisíc lidí, v roce 2019 - asi 10 tisíc. Celkem v roce 2020 přistálo u břehů Itálie 34 tisíc lidí. O rok dříve to bylo třikrát méně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

německo

itálie

sicílie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, itálie, migrace, záchrana, sicílie, neziskové organizace