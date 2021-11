https://cz.sputniknews.com/20211107/netflix-se-pry-zajima-o-terezu-hluskovou-proslavi-pribeh-mlade-paseracky-cesko-16429589.html

Netflix se prý zajímá o Terezu Hlůškovou. Proslaví příběh mladé pašeračky Česko?

Minulý týden vyšlo najevo, že v případu mladé Češky Terezy Hlůškové, která byla v lednu roku 2018 zadržena v Pákistánu s devíti kily heroinu v kufru a následně... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-07T15:54+0100

2021-11-07T15:54+0100

2021-11-07T15:54+0100

Pětadvacetiletá Hlůšková by se měla po necelých čtyřech letech v pákistánském vězení dostat na svobodu. Je tak jasné, že ji po jejím návratu do vlasti čeká spousta záležitostí k řešení. Tím ale nejspíše nebude jen zájem novinářů, ale také zájem Netflixu.S touto novinkou přišel její bývalý kolega David Rajt. Ten o Hlůškové v minulosti několikrát hovořil v souvislosti s tím, že podle něj opravdu měla pašovat drogy.Nicméně, toto tvrzení zatím není možné nijak ověřit. Společnost Netflix totiž s českými médii není v žádném kontaktu.Rajt také dodal, že pokud by Hlůšková účast v připravovaném dokumentu odmítla, pak společnost sáhne po figurantce.Případ Terezy H.Terezu Hlůškovou z Uherského Hradiště zadrželi celníci 10. ledna roku 2018 na letišti v Láhauru. Uvádí se, že měla projít přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek, když směřovala na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský tisk uvádí, že se poté chystala do Irska. Celníci našli v kufru celkem devět kilogramů drogy. Mladá žena od začátku tvrdí, že je nevinná, soud o tom však nepřesvědčila. Tereza byla odsouzena na osm let a osm měsíců, rozsudek byl však nepravomocný.Zmiňme, že mladá žena již od začátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Ve vězení strávila bezmála čtyři roky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

