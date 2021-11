Noví ministři a vytváření trafik. Okamura vytkl Adamové porušení slibů o šetření a zvýšení nákladů

„Co jsem tak slyšel, tak důvod, že paní Pekarová chce být ve vedení Sněmovny, může být správně promyšlený. Její jméno by mohlo být jedno z těch, které by prezident odmítl jmenovat do funkce ministra MPSV, protože by to nemusela zvládat… Ukázala politický cit, protože by mohla být bez funkce. Mám to z kuloárních diskuzí a chápu, že se nechcete ocitnout mimo hlavní proud. Vlastně jsem váš tah pochválil,” prohlásil Tomio Okamura.