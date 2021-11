Novinářka obvinila Ebena z rasismu. V USA by prý dostal výpověď. Češi se popadají za břicho, zuří

https://cz.sputniknews.com/20211107/novinarka-obvinila-ebena-z-rasismu-v-usa-by-pry-dostal-vypoved-cesi-se-popadaji-za-bricho-zuri-16425879.html

Na svém twitterovém učtu Michaela Černá napsala, že moderátor soutěže StarDance Marek Eben pravidelně používá rasistické výroky, které sám považuje za nevinné, ale v Americe by ho za to okamžitě potrestali.Pro ty, kdo show nesledují, uživatelé v komentářích naznačili, že mohlo jít o Ebenovu poznámku na adresu zpěvačky Terezy Černochové. Ta es týkala toho, že dotyčná před lety zpívala v kapele Black Milk a nyní s tímto jménem dokonce vystupuje v Monkey Business, přičemž Eben dodal, že takové názvy kapel spolu s jejím příjmením by v Americe neprošly.Jeden komentátor s názorem novinářky souhlasil.„Marka Ebena mám rád, vážím si ho jako muzikanta, pro jeho vystupování a inteligentní humor. Včera jsem ho po letech viděl znovu v TV, a bylo to nechutné. Takže za mě naprostý souhlas,“ napsal.Většinou ale Černá na svůj tweet dostala negativní reakce.„Možná jsou největší rasisti ti, co za vším vidí rasismus,“ vyčítal jí jeden z komentujících.„Ve Vašem případě naprosto platí, ze názor je jako díra do zadku. Každý ji má, ale ne každý by ji měl veřejné prezentovat. Díky takovéto přehnané hyperkorektnosti je společnost rozdělena. Tímhle tempem si za chvíli neobjednáte ani černou kávu,“ dodal další.„Jsem rád, že nejsme v Americe a naštěstí tady ještě nežije tolik kreténů a nenechali to tady zajít tak daleko, protože z hnutí Black lives matter se stali normální kriminálníci a rasisti. Zažil jsem za komunistů, že se nesměly říkat vtipy na režim, a teď se to pomalu opakuje,“ zavzpomínal na minulost jiný muž.„Jste nechutná. Smutné, že pro Forbes píšou individua jako vy. Hledáte problém tam, kde není, abyste se zviditelnila. Běžte se vycpat. Rasismus nesnáším. Vy jste však jedna z těch krav, které prokazují boji diskriminaci medvědí službu,“ dodal ještě jeden komentátor.Novinářka to dokonce schytala i za své příjmení.„Chápu, že s tvým jménem vidíš rasismus všude,“ napsal jeden z komentujících.Obvinění Ebena ze sexismu63letý herec, moderátor a zpěvák Marek Eben byl již dříve kritizován za své výroky. V roce 2019 filmový kritik a recenzent Kamil Fila shromáždil výroky moderátora populární soutěže StarDance a prohlásil ho za „mlsného kocoura, který ze žen dělá objekty na čumendu“.Portál Blesk o kritikovi zveřejnil článek a dodal, že jeho názor o moderátorovi StarDance sdílí řada dalších lidí. „Ovšem podle jistých lidí jsou některé jeho hlášky už dost za hranou,“ píše.Fila také promluvil o Ebenovi v internetovém pořadu Standashow. „Působí, jako by měl britský humor, který není lascivní a zbytečně dvojsmyslný. Ale když se člověk podívá pořádně, tak je vlastně sexistický,“ řekl.Portál také pro jistotu dodal slova spisovatelky Markéty Lukáškové, která s kritikem souhlasí. „Na tom StarDance, o kterém Kamil píše, jsem byla osobně a celou dobu mi za ty jeho řeči bylo spíš trapně,“ uvedla.Taneční show StarDance je česká verze amerického Dancing with the stars, kterou mohou od roku 2006 Češi sledovat na ČT1. Soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhá profesionální tanečník. Osobnostmi jsou zde sportovci, herci, zpěváci apod. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.

