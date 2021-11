https://cz.sputniknews.com/20211107/obavame-se-nejhorsiho-blaha-vyzval-policii-sr-aby-vyhlasila-patrani-po-zmizele-caputove-16430629.html

„Obáváme se nejhoršího.“ Blaha vyzval Policii SR, aby vyhlásila pátrání po zmizelé Čaputové

Slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha vyjádřil na sociální síti svou nespokojenost s tím, že v době, kdy Slovensko zahlcuje řada politických skandálů, si... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

„Hledá se Zuzana Čaputová! Pokud jste ji někdo viděl, volejte policii! Třeseme se strachy a obáváme se nejhoršího,“ napsal Blaha.Naposledy prý byla spatřena před třemi dny během návštěvy klimatické konference ve Skotsku, od té doby ale prezidentka mlčí a vůbec nijak se nevyjadřuje k problémům, které rezonují Slovenskem.„To je v době, kdy na Slovensku eskaluje napětí, zvyšuje se policejní brutalita a z vlády zaznívají výzvy ministra obrany Nadě, abychom ještě tvrději zasahovali proti „opicím“. Co přijde v pondělí? Naď pošle na lidi, které dehumanizuje jako „opice“, americké tanky? Začneme neočkované posílat do koncentráků? Za roušku ti naskáčou na hlavu kukláči a udusí tě jako Josefa Chovance?“ ptá se řečnicky Blaha.Poslanec nechápe, jak může hlava státu být zticha, zatímco Slovensko stojí téměř na prahu občanské války: „Liberální média hecují své kavárny do nacistické nenávisti, ukazují prstem na neočkované - to oni prý mohou za vaše zkažené životy, oni mohou za smrt, oni mohou za všechno zlo!“„A Čaputová létá po Glasgow a zachraňuje planetu kýčovitými projevy, kterým se už směje i Greta. Ty dvě se našly - jako dvě hrozny. Velká hrozná, malá hrozná,“ dodává Blaha.Zatímco se na Slovensku všechno zdražuje a zemi čeká „sociální spoušť“, Čaputová podle Blahy stále mlčí a nenabízí žádné naděje, že se krizi podaří vyhnout.„Vláda se utrhla z řetězu. Šíří ideologii nenávisti a násilí. Vyhrožují neočkovaným, dělají z nás podřadnou „rasu“. Kradou a zneužívají stát k papalášským výletům do Dubaje. A do toho odposlouchávají opozici a likvidují demokracii,“ dodal Blaha.Čaputovou ale podle poslance nic z tohoto nezajímá, protože si prý potřebuje odpočinout po návratu ze Skotska a udělat řadu svých nezbytných ženských kosmetických procedur.„Promiňte, ale Slovensko dnes potřebuje hlavu státu a ne dobře živenou dekoraci za 15 tisíc eur měsíčně! Madam Čaputová, kde jste? Každým dnem se Slovensko řítí do většího a většího bahna – Vám to je jedno?“ obrací se Blaha na slovenskou prezidentku.„To ticho z Prezidentského paláce je ohlušující. Buď je vám všechno jedno, paní Čaputová, a potom rovnou odstupte ze svého postu. Nebo Vás unesli a drží Vás svázanou v nějakém sklepě. PROTO VYZÝVÁM POLICI SLOVENSKÉ REPUBLIKY, aby okamžitě vyhlásila pátrání po hlavě státu! Možná ji zdrogovali a drží v zajetí. Co když jí zakazují promluvit! Co když jí zakazují převléct se do nové garderoby! Proboha, ona nemůže naplňovat smysl své existence, zachraňte ji někdo!“ napsal Ľuboš Blaha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

