„Pamatuji si to, jako by to bylo včera.“ Farna zavzpomínala na své začátky a rozněžnila své fanoušky

Oblíbená zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna na svém instagramu zavzpomínala na doby, kdy se rozjížděla její pěvecká kariéra. Tehdy byla ještě teenager a... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-07T14:22+0100

2021-11-07T14:22+0100

2021-11-07T14:23+0100

celebrity

ewa farna

instagram

kariéra

zpěvačka

Ewu Farnou objevil producent Lešek Wronka, a tím jí vlastně určil budoucnost. Když jí bylo 13 let, tedy v roce 2006, nazpívala první singl Měls mě vůbec rád na stejnojmennou desku, která vyšla v listopadu téhož roku. A právě tuto událost Ewa svým příznivcům připomněla na sociální síti.A lidé s ní sdíleli nostalgickou náladu a nechali se unést vzpomínkami.Mnozí se dokonce shodli na tom, že si tento den pamatují, jako by to bylo dnes.Jiní podotýkali, že její první desku opravdu milovali.A někteří nemilovali jenom písničky. „Jak já byl do tebe zamilovaný…“ přiznal jeden z mužů.Pár lidí bylo navíc v šoku, že je to už patnáct let. Čas totiž běží rychleji, než by se mohlo zdát.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

