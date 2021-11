https://cz.sputniknews.com/20211107/princ-william-rozplakal-svou-zenu-kate-middletonovou-16424837.html

Princ William rozplakal svou ženu Kate Middletonovou

Britský princ William rozplakal svoji choť Kate Middletonovou, vévodkyni z Cambridge. Stalo se tak ale již dříve – na začátku jejich vztahu, a to ve chvíli... 07.11.2021

2021-11-07T08:47+0100

2021-11-07T08:47+0100

2021-11-07T08:47+0100

V roce 2006 slíbil mladý princ dívce, že s ní oslaví příchod Nového roku, avšak nakonec raději zůstal s rodinou. Podle dohody měl William oslavit Vánoce v Sandringhamu, jak je to v královské rodině zvykem, a pak na Silvestra zavítat do domu Kate. Jeho dívka ale byla smutná, když si to její milovaný rozmyslel. Princ William ji rozplakal.Byly prozrazeny výdaje Kate na krásuJiž dříve Magazín Hello zjistil, že na udržování krásy Kate stačí „pouhých“ 55 tisíc liber ročně. Do těchto nákladů patřítenis, cvičení na speciálním trenažéru na veslování, péče o vlasy a královský kosmetolog.Vlasům věnuje Kate větší pozor a prostředky, než péči o tvář. Prostředky na vlasy přijdou vévodkyni na 8 000 liber, zatímcoslužby kosmetologa jen na 900 liber ročně.Hlavní část výdajů ale připadá na stravování, což činí ročně asi 35 tisíc liber.Brity šokoval obsah kabelky Kate Middletonové39letá Kate Middletonová náhodou umožnila pozorným fanouškům královské rodiny dozvědět se o ní více než obvykle, když se dostala před objektivy fotografů na centrálním nádraží v Londýně.Na oficiálním Twitteru železničních drah Skotska byl zveřejněn „živý“ záběr s Kate a princem, na kterém lze při pozorném prohlížení dokonce spatřit obsah kabelky vévodkyně. Do očí rázem bije stříbrná složka, což znamená, že si Kate s sebou na cestu vzala pracovní dokumenty a materiály. Middletonová si vzala i notebook, aby neztrácela čas. Královská autorka Marcia Moody tvrdí, že princova manželka si s sebou vždy bere další čtyři základní věci. Vévodkyně se například nikdy neobejde bez balzámu či speciálních ubrousků na obličej, které pomáhají osvěžit se a zmatnit pleť. Manželka prince Williama s sebou prý vždy nosí také kapesník, který může potřebovat kdykoliv, a fotoaparát, pokud má velkou tašku.Uživatelé na sociálních sítích po seznámení s obsahem kabelky Middletonové velice přikvapilo, že bez ohledu na své vysoké společenské postavení se vévodkyně z Cambridge moc neliší ve svých zvycích a potřebách od obyčejných lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

