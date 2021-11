https://cz.sputniknews.com/20211107/rusku-vyhlasili-svetovou-valku-tri-stran-16426649.html

Rusku vyhlásili „světovou válku tří stran“

Rusku vyhlásili „světovou válku tří stran“

07.11.2021

Tentokrát ale nehráli role pro ně typické. Šéf CIA William Burns zavítal do Moskvy v čele politické delegace, kdežto předseda Spojeného výboru náčelníků štábů Mark Milley měl na washingtonském Aspenském fóru pro bezpečnost projev s geopolitickými závěry.Moskevská jednání Burnse se konala za zavřenými dveřmi, kdežto projev Milleye široce citují. Hlavní citát je, že začala doba světa s třemi póly. USA vstupují do konfigurace „třístranné války“, ve které budou muset čelit nejen Rusku, jako za dob studené války, ale také Číně, řekl MilleyAno, generál mluvil především o velkých změnách v závodech ve zbrojení a kladl důraz na obrovské úspěchy Číny. Předpověděl, že když „neuděláme sami základní změny do 10-20 let, budeme slabou stranou konfliktu“. Závěry přitom ale učinil geopolitické.„Z jejich (čínské) strany je to zjevná výzva na regionální úrovni. Usilují o to, aby hodili rukavici USA na světové úrovni,“ zaznělo.Jak konkrétně hodlá Čína hodit rukavici USA na světové úrovni z vojenského hlediska? Obklíčit USA řetězem vojenských základen, jako je ten, který Američané vytvořili kolem Číny? Chce vybudovat základny v Kanadě a Mexiku? Uzavřít vojenský svazek s Francií? Ne? Ukazuje se, že Milley nemluvil o vojenské, ale o politické hrozbě.„Mají čínský sen, chtějí hodit rukavici takzvanému liberálnímu řádu založenému na pravidlech, jež byly stanoveny v roce 1945 po druhé světové válce. Chtějí ho změnit. Takže máme zemi, která se stává mimořádně silnou, a chce změnit světový řád ve svůj prospěch. Bude to reálná výzva na nejbližších 10-20 let, velmi závažná,“ dodal.Milley tedy nemluví o vojenské hrozbě pro národní zájmy USA, ale o geopolitické hrozbě pro světový řád vytvořený Anglosasy, o hrozbě pro jejich plán globalizace a globální nadvlády. Ten, kdo nesouhlasí s tím, že atlantisté mají právo na hegemonii, je nepřítel a hrozba pro USA. Rusko a Čínu označují v USA za revizionistické státy, tedy státy, jež chtějí změnit stávající světový řád. Ale cožpak Moskva a Peking poskytly souhlas na jednopolární svět, jehož nedokončený projekt hájí atlantisté? Cožpak nemají právo a povinnost hájit vlastní názor na světový řád? Přičemž dělat to spolu, a nikoli každý zvlášť?Proto tím nejzajímavějším v projevu Milleye o třípolárním světě není to, že uznal Rusko za velkou vojenskou mocnost .To ho vůbec nezajímá. Je to to, že zásadně načrtl koncepci třístranné války, tří silových center. Varoval přitom, že „vstupujeme do světa, který je mnohem víc strategicky nestabilní než v posledních 40-70 letech“, tedy, že svět s třemi póly je nebezpečnější než s dvěma.Nač to potřebují atlantisté (a Milley prostě vysílá nové směrnice)? Můžeme dlouho zkoumat samotnou koncepci tří pólů, popírat ji, hledat klady a zápory pro Rusko, ale všechno to bude naprosto zbytečné. A dokonce škodlivé, protože tato samotná koncepce je otevřeně provokační.Je to pokus zobrazit všechno tak, jakoby USA čelily Číně a Rusku zvlášť, což není pravda. Moskva a Peking nemají uzavřenou vojenskou dohodu, ale již dávno jednají jako spojenci. Přičemž se netají tím, což již přede dvěma lety prohlásil Vladimir Putin veřejně, že Rusko pomáhá Číně ve vývoji systému varování před raketovým útokem:Generál Milley tedy chytračí, prý je Čína na východě, Rusko na západě, a nad nimi je globální lídr USA, který potřebuje přezbrojení a zachování hegemonie. Tohle ale není možné, Rusko a Čína nejen hodily rukavici nadvládě USA (které si přitom podlomily zdraví kvůli celé řadě příčin), ale jednají společně. Rusko-čínská výzva byla přitom odvetná, byla následkem anglosaského diktátu, anglosaské nadvlády, anglosaské bezohlednosti, tedy všeho, co tvoří podstatu myšlenky světové hegemonie atlantických elit.Takže svět nemá tři póly, pokud jde o konfrontaci s Amerikou, v plánech na připravení ji o pozici hegemona stojí Rusko a Čína na jedné straně fronty. To ale neznamená, že svět má dva póly. Nikoli, je mnohem rozmanitější. Nový světový poměr sil bude mít více pólů, má na tom zájem jak Rusko, tak Čína. Tyto země nehodlají obsadit místo Ameriky v novém světě, chtějí vybudovat takový svět, v kterém nebude zásadně existovat pozice hegemona.Když to Amerika (po překonání diktátu nadnárodních a protinárodních sil) pochopí, stane se jedním z center síly budoucího světového řádu. Když ne, prohraje všechno a zmizí ze světové scény. Ale vůbec ne kvůli rusko-čínskému jadernému útoku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Petr Akopov

