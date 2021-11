https://cz.sputniknews.com/20211107/schillerova-rok-2022-prinese-extremni-zdrazovani-stanjura-rekl-jak-se-s-tim-vyporada-nova-vlada-16430963.html

Schillerová: Rok 2022 přinese extrémní zdražování. Stanjura řekl, jak se s tím vypořádá nová vláda

Schillerová: Rok 2022 přinese extrémní zdražování. Stanjura řekl, jak se s tím vypořádá nová vláda

V nedělních Otázkách Václava Moravce proběhla diskuse vicepremiérky a končící ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové a prvního místopředsedy ODS... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

V pořadu Schillerová oznámila, že podle makroekonomické prognózy vlády dosáhne příští rok inflace v Česku šesti procent. Začátkem roku by se mohla pohybovat dokonce kolem sedmi procent. Připomeňme, že v srpnové prognóze vláda očekávala, že se inflace v roce 2022 bude pohybovat kolem 3,5 procenta.Zejména kvůli rostoucí inflaci zvýšila ve čtvrtek Česká národní banka základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Guvernér centrální banky Jiří Rusnok zároveň uvedl, že ČNB je připravena sazby zvyšovat i nadále. Za jeden z hlavních důvodů nynější situace označil rozpočtovou nekázeň vlády.Ministryně Schillerová kroky ČNB dlouhodobě kritizuje. Tvrdí, že zvyšování sazeb vysokou inflaci v Česku zkrotit nepomůže.Stanjura vyrazil do útoku a prohlásil, že paní Schillerová a pan Babiš jen odvádějí pozornost od vlastních chyb.Podle Zbyňka Stanjury vláda při své kritice postupu ČNB zapomíná na významnou skupinu obyvatel. Na otázku, jak bude postupovat nová vláda, Zbyněk Stanjura odpověděl. „Zaprvé nemít tak vysoké schodky státního rozpočtu, musíme otevřít pracovní trh lidem z Ukrajiny a zjednodušit stavební řízení. Řešení je však v řádu měsíců a ne týdnů,“ uvedl místopředseda.Rozpočtové provizoriumNová vláda předloží svůj návrh na státní rozpočet až po jejím schválení. Dokud vláda nevznikne, tak jsou to podle Stanjurových slov pouhé spekulace.V diskusi padla otázka, zda když bude rozpočtové provizorium, jestli porostou začátkem roku platy ve státní správě.Stanjura na dotaz ministryně financí odpověděl, že se platy zvýší i přes provizorium. „Držím vám tedy palce,“ dodala Schillerová.„My ty finance totiž chceme řídit, na rozdíl od vás. Vy jste je neřídila, vy jste jen předkládala, jak to dopadlo. Každý rok se obrovsky lišil schválený rozpočet od konečného výsledku. Ty veřejné finance nikdo neřídil, říkalo se, že to nějak dopadne, v lednu se to spočítá a najdou se důvody, proč to zase nevyšlo. A tohle se musí změnit,“ nenechal Stanjura nit suchou nejen na Schillerové, ale i na celé vládě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

