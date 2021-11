Šichtařová: Rétorika vlády tak úplně nesedí s realitou, a to ještě koalice nezačala konat

https://cz.sputniknews.com/20211107/sichtarova-retorika-vlady-tak-uplne-nesedi-s-realitou-a-to-jeste-koalice-nezacala-konat--16433494.html

Šichtařová je pevně přesvědčena, že první krok, který je třeba udělat v dnešní nepříznivé situaci, je jednoznačně propouštění státních úředníků.Nová vláda však jde na to podle jejího názoru přesně obráceně a naopak chce, jak se ukazuje, počet státních úředníků a množství státní agendy opět navyšovat. „Kdo si jako myslí, že za chvíli bude schopen bobtnající stát živit, když je pořád větší a soukromý sektor pořád menší?“ ptá se Šichtařová.Ekonomka je navíc hodně opatrná ohledně toho, co příští vláda svým programovým prohlášením garantuje.„Za prvé, rétorika vlády tak úplně nesedí s realitou, a to ještě vláda nezačala konat. Tak například mluví o snižování počtu státních úředníků, ale současně zvyšuje počet ministrů. Před volbami slibovala, že nepřipustí žádný lockdown, teď už o lockdownu mluví…,“ upozornila Šichtařová.Šichtařovou znejišťuje budoucí pravicová vláda například tím, že mluví o tzv. „zvýhodnění soukromého spoření“.„Jaké zvýhodnění proboha? Jakmile začne stát něco někde zvýhodňovat, automaticky to znamená, že na to musí odjinud přidat peníze. Jestli stát někde bere peníze a někam jinam je dává, pak to znamená, že přerozděluje. Tedy že bere peníze tam, kde jich je hodně a kde vznikají, a posílá je tam, kde si je z politických důvodů přeje mít, tedy kde jich je málo. To má být pravicové myšlení?“ ptá se Šichtařová.Pro ekonomku také vůbec není pochopitelné, co má znamenat zakotvení ochrany vody v Ústavě.A tak bychom mohli pokračovat, brát bod po bodu a přeložit si ho do češtiny, aby vyzněla jeho pravá podstata. A najednou zjistíme, že ono se to od kolektivistické levicové politiky vlastně zase až tak moc neliší.To, že by se ministrem financí měl stát Zbyněk Stanjura, kterému chybí ekonomické zázemí, určitě nic dobrého podle Šichtařové neslibuje.„Právník Sobotka, chemik Kalousek a právnička Schillerová ukázali, kam to s veřejnými financemi vede, když je neřídí ekonom. Do stejných končin, které se vulgárně nazývají jednou částí těla, to pravděpodobně povede i pod vedením ajťáka,“ domnívá se Šichtařová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

