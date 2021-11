https://cz.sputniknews.com/20211107/spadla-mi-brada-benesova-sokovala-uplne-nahymi-fotografiemi-odhalila-vse-16425095.html

„Spadla mi brada.“ Benešová šokovala úplně nahými fotografiemi. Odhalila vše

Benešová nikdy nepatřila mezi stydlivky, které by se bály odhalit kousek svého těla. Ba naopak. Tato kráska totiž svého času nafotila velmi odvážné a provokativní snímky pro pánský časopis Playboy, na nichž působí více než sexy. A nyní se těmito snímky pochlubila svým fanouškům a předvedla jim, jakou měla figuru. Ze šesti starších fotografií se tak mnohým podlamovala kolena. Nicméně, aby Lucie celou situaci odlehčila, na konci připojila také velmi vtipný snímek ze současné doby.Odvážné snímky však okamžitě rozvířily vody Instagramu. S komentáři se totiž roztrhl pytel.Lichotky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Tak to je pecka! Paní Benešová, fakt jste kočka!!!! Stále jste krásná a sexy,“ psali lidé.Pár uživatelů také poukazovala na to, že jim Lucie připomíná herečku Sharon Stone. Jiní v ní ale viděli světoznámé modelky.Pod fotografií se to ale hemžilo reakcemi pánské části sledujících. „Já tě taaaak miloval!“ přiznal se jeden z pánů.A jiný pokračoval: „Spadla mi brada a urvala se čelist! Ne, že by jste nebyla krásná i teď...“Mnozí rovněž dodávali, že kdyby šla podobné snímky fotit dnes, dopadlo by to snad ještě lépe.A podobné komentáře dodávaly: „Vy jste krásná v každém věku.“Fanoušci ale ocenili zejména to, že si Lucie umí udělat i legraci sama ze sebe.Také se jim zamlouvalo, že si herečka na nic nehraje.Lucie BenešováČeská herečka a dabérka Lucie Benešová se narodila v roce 1974 v Praze. V prvních snímcích se objevila již v 80. letech, a to ve vedlejších rolích. Později absolvovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze. Její první významnou rolí se stala úloha v erotickém filmu Peklo v řetězech II, kde se Lucie Benešová poprvé svlékla před kamerou donaha. Svou odvahu zúčastnit se vyzývavých erotických scénách česká herečka prokázala i v několika dalších filmech. Ale v následujících letech se Benešová na výsluní slávy již moc nehřála. O několik let později začala působit jako moderátorka a věnovat se dabingu. Následně se začala objevovat i v seriálech, jako například Horákovi, Gympl, Ulice a Slunečná.Lucie Benešová je vdaná a má celkem čtyři děti. Jednoho syna má herečka se svým expartnerem Filipem Blažkem, se současným manželem Tomášem Matonohou má tři děti – syna a dvě dcery, z nichž jednu pár adoptoval.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

