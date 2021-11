https://cz.sputniknews.com/20211107/timto-pro-vas-epidemie-skonci-vojtech-vyzval-k-ockovani-ty-kteri-jiz-nemoc-prodelali-16432139.html

Tímto pro vás epidemie skončí. Vojtěch vyzval k očkování ty, kteří již nemoc prodělali

Tímto pro vás epidemie skončí. Vojtěch vyzval k očkování ty, kteří již nemoc prodělali

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v tuto chvíli nesouhlasí s návrhem na uznání protilátek. Český politik v pořadu Partie na CNN Prima NEWS prohlásil, že tato... 07.11.2021

Během dnešní debaty v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch neshodl se svým oponentem, právníkem Ondřejem Dostálem, který považuje za nutné uznat protilátky z prodělané nemoci. Podle Dostála, který se jako právník specializuje na oblast zdravotnictví, by vláda měla uznávat přirozenou imunitu proděláním nemoci, která údajně může chránit až do dvou let.Argumentem proti brzkému uznání protilátek v Česku je skutečnost, že v současné době chybí schválení ze strany Evropské unie, a sice ze strany Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tvrdí dosluhující ministr zdravotnictví. Právě proto taková debata podle něj nemá žádný smysl.Dalším argumentem proti uznání protilátek, na jehož základě by stát vydával covid pasy, je to, že taková potvrzení by stejně neplatila v dalších evropských státech. Ti lidé, kteří již prodělali covid-19, by se měli nechat očkovat, je přesvědčen Vojtěch.Povinné očkování pro dětiVčera jsme informovali o tom, že středoamerická země Kostarika jako první na světě udělala očkování proti covidu-19 povinným pro děti ve věku od pěti do jedenácti let.Ministerstvo zařadilo očkování proti covidu-19 na seznam povinných pro obyvatelstvo už v březnu tohoto roku, a nyní rozšířilo platnost tohoto ustanovení také na děti.Jak vysvětlují místní noviny Tico Times, očkování proti nakažlivým chorobám zařazeným na speciální seznam ministerstva zdravotnictví je v Kostarice podle zákona povinné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

