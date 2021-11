https://cz.sputniknews.com/20211107/to-uz-fakt-neni-mozny-pekarova-adamova-se-dotkla-planu-vlady-o-hybridnich-hrozbach-a-nastvala-lid-16427874.html

„To už fakt není možný.“ Pekarová Adamová se dotkla plánu vlády o hybridních hrozbách a naštvala lid

„To už fakt není možný.“ Pekarová Adamová se dotkla plánu vlády o hybridních hrozbách a naštvala lid

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na svém facebookovém profilu oznámila, že nová vláda bude brát hybridní hrozby konečně vážně a začne tedy aktivně... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

V souvislosti s tím, že konvenční vedení válek dnes nahradily hybridní útoky, Pekarová Adamová tvrdí, že Česko musí být připraveno na to, aby dokázalo čelit těmto novým hrozbám.Pekarová Adamová v této souvislosti oznamuje, že nová vláda plánuje navazovat na práci komise a bude tedy brát hybridní hrozby konečně vážně.„Na rozdíl od stávající vlády, která až v roce 2019 objevila Skype, my si pochopitelně uvědomujeme, že ruští hackeři nebudou čekat, až jejich existenci přestaneme brát na lehkou váhu,“ poznamenala.Jedná část komentujících tento postoj budoucí vlády vůči hybridním hrozbám vřele vítá a vyslovuje naději, že alternativní média typu Sputnik budou konečně zakázané.„To je dobře, tohle je hodně potřeba. A zatočit s deziformačními weby,“ reagoval Jan Klasik.Druhá část uživatelů se ovšem obává, že se z tohoto boje proti hybridním hrozbám stane nakonec boj proti nepohodlným názorům.„Takže budeme mít přístup již jen k informacím, které nám nová vláda povolí a zcenzuruje? To jsem již zažila za totality. Jděte se bodnout,“ upozornila Iveta Mrnková.Mnozí lidé si také myslí, že v České republice je řada jiných aktuálních problémů, na které by nová vláda měla raději zaměřit svou pozornost.„Válčení s Ruskem a ochrana klimatu… Chcete něco dělat doopravdy?“ ptal se Hynek Votoček.„Vykašlete se na hybridní hrozby a starejte se, ať máme čím topit a svítit za rozumné ceny,“ vyzval Vladimír Štych.„To už fakt není možný. V málem každým příspěvku zmiňovat současnou vládu a jak stojí za prd. To prostě nemá vejšku. Srovnávejte na konci funkčního období, zatím jste neudělala nic,“ poznamenala Linda Bartošová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

