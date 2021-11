https://cz.sputniknews.com/20211107/v-kancelari-zelenskeho-odpovedeli-na-otazku-ohledne-ruskych-vojsk-u-ukrajinskych-hranic-16429469.html

V kanceláři Zelenského odpověděli na otázku ohledně ruských vojsk u ukrajinských hranic

V kanceláři Zelenského odpověděli na otázku ohledně ruských vojsk u ukrajinských hranic

Kancelář ukrajinského prezidenta nemá informace o shromažďování vojsk u ukrajinských hranic, řekl prezidentův tiskový tajemník Sergej Nikiforov. 07.11.2021, Sputnik Česká republika

„Pan prezident uspořádal konferenční poradu, která byla věnována především situaci se šířením koronaviru na Ukrajině, ale diskutovalo se i o dalších otázkách, včetně bezpečnostních. Slovo měl vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny. Nemluvil o ničem, co by mělo nějak znepokojit. Otázkou zůstává, proč americká média šíří takové informace, a zda jsou pravdivé. Ale v tuto chvíli úřad prezidenta nemá žádné potvrzující informace,“ řekl Nikiforov v pořadu televizního kanálu Dom.Připomněl, že tuto informaci již dříve komentovalo Ministerstvo obrany Ukrajiny, kde ji označili za prvek psychického nátlaku.„Pokud vím, ministerstvo obrany Ukrajiny takové zprávy nazývá prvkem nátlaku, ať už psychologického nebo propagandistického. Nepotvrzuje to koncentraci vojsk nad běžnou úroveň poblíž hranic Ukrajiny,“ dodal Nikiforov.Noviny Washington Post s odvoláním na zdroje již dříve uvedly, že řada amerických a evropských představitelů je znepokojena údajným „obnovením shromažďování ruských vojsk“ poblíž hranic s Ukrajinou. V článku se uvádělo, že tyto pohyby začaly být pozorovány zejména v posledních týdnech, a to poté, co Ruská federace dokončila rozsáhlé společné vojenské cvičení s Běloruskem Západ 2021.Americké noviny Politico zveřejnily 2. listopadu „satelitní snímky“, které podle nich ukazují nasazení ruské armády „na hranici s Ukrajinou“ – ve Smolenské oblasti, která s Ukrajinou nehraničí. Zároveň bylo v článku také napsáno, že snímky ukazují hromadění obrněných jednotek, dělostřelectva a pěchoty v oblasti Jelni ve Smolenské oblasti, která sousedí s Běloruskem.Ministerstvo obrany Ukrajiny následně oznámilo, že nezaznamenává skutečnosti o hromadění ruských jednotek v blízkosti vlastních hranic. Rezort předpokládá, že tyto zprávy v médiích „jsou prvkem speciálních informačních a psychologických akcí a ve skutečnosti jsou to plánované aktivity v rámci přesunu vojsk po ukončení cvičení“. Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov také řekl, že v blízkosti ukrajinských hranic se nekoná žádná aktivita ruských jednotek.Ruské ministerstvo zahraničí vyvrátilo zprávy řady západních médií, že Rusko údajně stahuje vojáky k hranici s Ukrajinou. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. To podle něj nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat.Rusko opakovaně odmítá obvinění ze strany Západu a Ukrajiny v „agresivních akcích“ s tím, že nikoho neohrožuje, a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO u ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

