https://cz.sputniknews.com/20211107/ve-stardance-dotancili-godla-a-pruckova-krome-nich-ale-ze-souteze-necekane-vypadl-i-dalsi-par--16424250.html

Ve StarDance dotančili Godla a Prucková. Kromě nich ale ze soutěže nečekaně vypadl i další pár

Ve StarDance dotančili Godla a Prucková. Kromě nich ale ze soutěže nečekaně vypadl i další pár

Tento týden se v oblíbené taneční soutěži StarDance zase vše vrátilo do starých kolejí. Přenos moderovala Tereza Kostková s Markem Ebenem a opět se vyřazovalo... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-07T08:22+0100

2021-11-07T08:22+0100

2021-11-07T08:22+0100

česko

soutěž

tanec

herec

zdeněk godla

stardance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1085/97/10859772_24:0:1576:873_1920x0_80_0_0_da3a7b2a7d30689b3b401e4bef553874.jpg

Čtvrtý soutěžní večer se o hlasy diváků ucházelo celkem osm párů. Ty zatančily rumbu, tango a paso doble. Moderování se opět ujala Kostková, kterou musel minulý týden nahradit herec Aleš Háma. Moderátorka totiž měla koronavirus a byla v karanténě.Jako první se na parketu objevili Jan Cina a Adriana Mašková se svým paso doble a odnesli si 35 bodů. Jako druzí v pořadí se předvedli Marika Šoposká a Robin Ondrášek. Ti za své tango získali 29 bodů. Do třetice se divákům ukázala dvojice Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou, kteří si vytančili 39 bodů. Následoval je pár Zdeněk Godla a Tereza Prucková. Těm se paso doble povedlo na 22 bodů. Tango zatančil také Tomáš Verner a Kristýna Coufalová, a to s výsledkem 36 bodů. Rumba zazněla na parketu při vystoupení Martiny Viktorie Kopecké a Marka Dědíka, kteří si vybojovali 27 bodů. Jako předposlední pár se ukázal Mirai Navrátil s Lenkou Norou Návorkovou. Za tango si vysloužili 27 bodů. Jako poslední parket rozproudili Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál. Za tanec si odnesli 31 bodů.Na základě hlasování diváci rozhodli, že do dalšího kola se nepodívají Zdeněk Godla a Tereza Prucková. Oba to ale brali sportovně. Profesionální tanečnice prohlásila, že byla ráda, že ve StarDance vůbec mohla znovu být, a to navíc „po dětech“. Godla, který vždy srší vtipem, byl tentokrát dojatý a připojil poděkování své tanečnici: „Děkuju, že jsi ten čas, co jsi nemohla trávit s dětmi a s manželem, věnovala mně. A za to, co jsi mě naučila.“Godla s Pruckovou však nebyli jediní, kdo v soutěži skončili. Kvůli nemoci musela StarDance opustit také Simona Babčáková s Martinem Prágrem, jak uvedla v úvodu Kostková.Stejnou informaci pak sdílela show na svém facebookovém profilu: „Dnešní večer bohužel ze zdravotních důvodů nevystoupí Simona Babčáková a Martin Prágr. Licenční pravidla od BBC nám nedovolují, aby v soutěži pokračovali, jedná se totiž o jejich druhou absenci v soutěži. S dalším párem se rozloučíme i na konci pořadu, vyřazování musí proběhnout standardně.“Připomeňme, že minulé kolo bylo poznamenané epidemií koronaviru. Zejména bylo zvláštní tím, že dva páry netančily (herečka Simona Babčáková s Martinem Prágrem a muzikant Mirai Navrátil s Lenkou Norou Návorkovou) a někteří účastníci museli mít dočasně jiné partnery. V tomto kole se navíc nevyřazovalo a hodnocení se tanečním párům přičetlo až nyní.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

soutěž, tanec, herec, zdeněk godla, stardance