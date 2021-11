https://cz.sputniknews.com/20211107/vedci-rozlustili-tajemstvi-hrobky-jednoho-z-nejvetsich-rytiru-stredoveku-16426886.html

Vědci rozluštili tajemství hrobky jednoho z největších rytířů středověku

Vědci rozluštili tajemství hrobky jednoho z největších rytířů středověku

Vědci odhalili tajemství 600 let staré hrobky v katedrále Eduarda z Woodstocku (Černý princ) v Canterbury, staršího syna anglického krále Eduarda III. a... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

Černý princ žil mezi lety 1330 a 1376. Stál v čele armády v klíčových bojích Stoleté války a byl považován za jednoho z nejlepších válečníků své doby. Následník anglického trůnu ale bohužel nepadl na bojišti. Příčinou smrti Eduarda z Woodstocku byla infekční choroba.Den před smrtí, ve věku 45 let, nadiktoval podrobné instrukce o tom, jak má vypadat jeho hrobka. Černý princ si přál být oblečený v plné zbroji, jako by byl připraven na další válečné tažení.Avšak pouze po šesti stoletích dokázal výzkumný tým v čele Jessiсou Barkerovou, profesorkou z Courtauldova institutu umění, poprvé nahlédnout do hrobky. Udělali to s pomocí endoskopu. Experty překvapilo, jak přesně bylo vyrobeno brnění Černého prince.„Je to stejné brnění, jež zdobí hrobku. Je reprodukováno s maximální přesností, až do nejmenších detailů jako třeba nýty,“ okomentovala nález Barkerová.Vědci rovněž zjistili, že hrobka a bronzová socha, jež ji zdobí, byly vyrobeny deset let po smrti Černého prince, nikoli brzy po jeho úmrtí, jak si dříve mysleli.Víc než to, hrobka Černého prince se velmi podobá hrobce jeho otce, Eduarda III., která se nachází ve Westminsterském opatství (král zemřel v roce 1377, rok po synově smrti). Budování memoriálů se věnoval syn Eduarda z Woodstocku, král Richard II. Právě ten objednal současně hrobku otce a děda přesně podle instrukcí Černého prince.Experti k tomuto závěru dospěli po prozkoumání jediného zachovaného dokumentu o výstavbě hrobky, datovaného rokem 1386. Z něho vyplývá, že materiály pro hrobku a sochu byly vyrobeny téměř deset let po smrti obou dotyčných.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

