Záhadný záběr ve finále seriálu Ty vzbuzuje naději: manželka Joea se může vrátit ve čtvrté řadě

Po celé sezóně lží, vražd a podvodů sepostavy seriálu Joe Goldberg (hraje Penn Badgley) a Love Quinn konečně střetli mezi sebou ve finální epizodě třetí řady. Love zpočátku používá na Joea paralytický jed, který dostala z oměje vypěstovaného na zahradě. Poté, co si Joe vzal nůž namazaný drogou, a bezmocně upadl na zem. Hlavní hrdina se však ve vražedných činech dobře orientuje, a proto začíná podezřívat svou ženu, že postupuje proti němu.Zvláštní shodou náhod Joe včas dokázal použít protilátku na oměj a pak velice překvapil svou manželku, když ji píchl injekční stříkačkou plnou drogy. Nyní to tak vypadá, že Love zemře na podlaze a Joe nastaví scénu tak, aby to vypadalo jako sebevražda.Šokující závěrečná smrt byla ovšem naznačena již ve druhé řadě seriálu You, když se Joe a Love v páté epizodě rozhodli, že „láska“ není úplně vhodným slovem popisujícím jejich vzájemné city. Kvůli hráčce vlků se dvojice rozhodne pro výraz „Vlčím tě“, což však poté paradoxně určilo tragický osud jejich vztahu, neboť se každý z této dvojice pokusil zabít toho druhého.I když to vypadá, že Love zahynula, potenciální chyba při natáčení seriálu by mohla naznačovat, že se postava vrátí v příští řadě.Připomeňme, že při inscenování smrti Love jako sebevraždy napsal Joe jejím jménem e-mail na rozloučenou, uřízl si pár prstů na nohou, aby předstíral svou smrt, a dal do ruky své mrtvé manželky stříkačku s omějovým jedem. Ale v okamžiku, kdy Joe klade jehlu do její dlaně, záběr kamery ukázal, že se její prsty lehce pohnuly.I když je snadné tento okamžik přehlédnout, nelze popírat, že by společně s chybějícím v seriálu pohřbem to mohl být další náznak toho, že se Love v budoucích sezónách skutečně vrátí.Není ovšem vyloučeno, že pohyb prstem je jen chybou při natáčení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

