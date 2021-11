https://cz.sputniknews.com/20211107/zene-se-podarilo-pripravit-krupave-pecene-brambory-s-korenim-bez-pouziti-trouby-jak-to-udelala-16427085.html

Ženě se podařilo připravit křupavé pečené brambory s kořením bez použití trouby. Jak to udělala?

Britka na Facebooku sdílela svůj life hack, který uplatňuje při přípravě pečených brambor doma, a to bez použití trouby. Její metoda se okamžitě se stala... 07.11.2021, Sputnik Česká republika

Když si představíte pečené brambory, možná si nemyslíte, že je možné je připravit dokonale křupavé a hotové, aniž byste je strčili do trouby, kde by se opékaly.Jedna žena však tvrdí, že našla způsob, jak „změnit pravidla hry“. Tedy, jak si doma udělat pečené brambory bez použití trouby – místo toho k dokončení práce použila svůj pomalý hrnec.Ria McCulloughová sdílela svou unikátní metodu na sociálních sítích, kde se od té doby stala virální. Ve svém příspěvku na Facebooku Ria tvrdila, že její recept na pečené brambory byl tak dobrý, že je „už nikdy neuvaří konvenčně“.Jak to tedy udělala?Kuchařka začala bramborami, které předvařila 10 minut, než je nechala sušit v páře v cedníku. Když vychladly, posypala je moukou, solí a pepřem, cibulovými granulemi a trochou šalvěje. Vše pak v míse protřepala, aby se brambory rovnoměrně obalily ve směsi.Poté Ria přidala do pomalého hrnce pár lžiček jemného olivového oleje a zvýšila teplotu, aby byl olej pěkně horký, až do něj vloží brambory. Brambory hodila do oleje, aby byly obalené, a pak je nechala čtyři hodiny vařit s utěrkou umístěnou pod pokličkou a během toho je dvakrát otočila.Její příspěvek na veřejné facebookové stránce Slow Cooking UK získal více než 2,8 tisíc lajků a více než 700 komentářů. Kromě této metody dotyčná sdílela fotografii brambor, které uvařila. A opravdu vypadají zlaté a křupavé.Jedna osoba pak odpověděla: „Jsou úžasné a trochu oleje. Neuvědomil jsem si, že bych tento hrnec mohl použít na něco jiného než na nákyp.“Další řekl: „Nikdy mě nenapadlo péct v mém pomalém hrnci. Ale určitě to vypadá úžasně.“Pomalé vaření patří v současné době k novým trendům přípravy pokrmů. Pomalým vařením jídla získávají nové výraznější chutě, přestože se připravují pouze s malým množstvím koření, soli a bez tuku. Takto připravená jídla jsou vhodná i pro různé druhy diet. Přímo ideální jsou pro všechny, kteří chtějí hubnout a přitom se příliš neomezovat v jídle. Největší výhodou vaření v elektrickém pomalém hrnci je úspora času při vaření a nízká spotřeba elektrické energie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

