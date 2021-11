https://cz.sputniknews.com/20211108/-putin-vedl-telefonicky-rozhovor-s-reditelem-cia-16439908.html

Putin vedl telefonický rozhovor s ředitelem CIA

Prezident RF Vladimir Putin měl telefonní rozhovor s ředitelem CIA Williamem Burnsem. Projednali spolu dvoustranné vztahy, krizovou situaci v diplomatické... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Televize CNN již dříve s odkazem na nejmenované zdroje informovala, že Burns zavítal do Moskvy, aby „varoval“ Rusko v ukrajinské otázce, a aby zjistil záměry RF. Podle televize mluvil ředitel CIA po návštěvě RF po telefonu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby „zmírnil napětí“ mezi Kyjevem a Moskvou.V pondělí položili novináři Peskovovi otázku, jestli se konal rozhovor Putina s šéfem CIA, a na jaká témata.Rovněž poznamenal, že se nepochybně hovořilo také o otázkách kybernetické bezpečnosti.„Celá série kontaktů“ po ženevském summituPo červnovém summitu se konala „celá série kontaktů“ mezi USA a Ruskem, zejména vysoce postavených zástupců americké administrativy, kteří třikrát zavítali do Moskvy, napsaly americké noviny The New York Times 31. října s odkazem na nejmenované zdroje. Kromě toho se konaly schůzky na neutrálním území, ve Finsku a Švýcarsku.„Úřední osoby v obou zemích hovoří o tom, že tato série jednání nebyla zatím v podstatě moc užitečná, avšak přispívá k tomu, aby napětí v rusko-amerických vztazích bylo stále pod kontrolou,“ zdůrazňují noviny.NYT píše s odkazem na vysokou úřední osobu z americké administrativy, že si USA „velmi jasně uvědomují“ záměry Putina a Kremlu, ale považují za možnou spolupráci v takových otázkách, jako je kontrola zbrojení.Novinový zdroj také promluvil o těsné spolupráci USA a RF v problému obnovení jaderné dohody s Íránem, a take, v menší míře, ve vztazích se Severní Koreou. Současně uvedl celou řadu jiných sfér, v nichž se ruská strana „snaží klást překážky.“Kybernetická kriminalita a kontrola zbrojeníThe New York Times píše, že USA předaly Rusku jména hackerů podezřelých z kybernetických útoků, aby se přesvědčily, jestli budou následovat zatčení. Washington tím prověřuje vážnost Putinových slibů ohledně pomoci v boji s vyděračskými viry a jinými druhy kybernetických zločinů, píší dále noviny s odkazem na nejmenovaného amerického úředníka. USA a RF udržují rovněž v současnosti vážný a „nejhlubší za poslední léta“ dialog o kontrole zbraní, uvádí NYT.„Pro Bílý dům jsou jednání způsobem, jak se pokusit vyhnout geopolitickým překvapením, která by mohla zničit priority pana Bidena, konkurenci s Čínou a četné domácí problémy. Pro pana Putina jsou jednání s nejbohatší a nejsilnější světovou mocností způsobem ukázat globální vliv Ruska a posílit svůj obraz v Rusku jako garanta stability,“ píše autor článku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

