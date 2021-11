https://cz.sputniknews.com/20211108/advokatka-neockovani-maji-stejny-narok-na-pravni-ochranu-jako-jakakoli-jina-skupina-lidi-16442285.html

Advokátka: „Neočkovaní“ mají stejný nárok na právní ochranu, jako jakákoli jiná skupina lidí

Mezi stoupenci a odpůrci očkování to vře. K nepromyšleným výrokům se nechávají strhnout i uznávané autority. Na jazyk si nedal pozor novinář Tomáš Etzler... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

Tomáš Etzler se na sociálních sítích vyjádřil, že „neočkovaní neumírají dostatečně rychle“. Na jednu stranu je zde právo na vlastní mínění, na druhou stranu není názor jako názor, jsou věci, které mohou sloužit návodem / pobídkou k nevhodnému chování. Kde je hranice?Jana Zwyrtek Hamplová: Hranice je přímo v dotyčném textovém vyjádření. Odmítám tuto větu brát jako názor, tedy že „neočkovaní neumírají dostatečně rychle“. Tohle není názor, ale projev nenávisti, a jde o hrubé překročení veškerých pravidel.Pokud jsem zaznamenala, Etzlerův údajný „názor“ vadí nejen lidem obecně, ale i novinářům, jelikož něco podobného degraduje jejich profesi. Tato věta by možná zapadla v nějaké hospodě 4. cenové, když to tam někdo po pár pivech takto vysloví. Tam bych z toho tragédii nedělala. Ale tuto větu napsal renomovaný novinář, který je známý, který je považován za novinářskou autoritu, již nikdo nezpochybňuje, tedy přinejmenším doposud. Když se kovaný žurnalista vyjádří stylem, že „neočkovaní neumírají dostatečně rychle“, implikuje to výzvu pro někoho, aby se „pomalu umírajícím“ zkrátka a dobře „pomohlo“…Odsud už krůček k tomu, aby nějaká osoba – která si to neumí pořádně přebrat v hlavě – vzala třeba zbraň a začala jednat takříkajíc dle návodu některých podobně nepřemýšlejících novinářů a dalších. Etzler není jediný, kdo vůči očkovaným vyvolává nedůvodnou nenávist. I bez toho máme ve společnosti obrovské napětí. Žijeme v době, kdy jsou lidé ve stresu. Situaci jitří nejrůznější katastrofické mediální titulky. Když se navíc z neočkovaných udělá univerzální viník, což je, zdůrazňuji, absolutní nesmysl (je to maximálně tak politické tvrzení, nesouvisející s medicínou), překračuje to všechny meze, zvlášť když si přisadí ještě osoba typu Etzlera.Tomáš Etzler v podstatě lituje, že „neočkovaní umírají tak pomalu…“ Vlastně se jedná o nepřímou pobídku k probouzení nenávisti ke skupině obyvatel a lítost, že neumírají rychleji. Podala jsem na něho trestní oznámení, protože s něčím podobným se odmítám smířit.Jak pak hodnotíte slovesné invektivy řeporyjského starosty? Viz to, komu všemu namočí na hroby, kdo by potřeboval pověsit atd.?Ano, nějaké podobné výroky starosta v Řeporyjích říká. Ale upřímně, toho už nikdo nebere vážně, proto ho už nikdo ani vážně nekomentuje. Ale z Etzlerova výroku jsme jako právníci byli šokováni, zde jde o osobu profesně etablovanou, známou, renomovanou.Jeho hláška patří maximálně tak do soukromí. Nelze to probůh prohlásit veřejně. V trestním oznámení jsem to dokumentovala tak, že pojem „neočkovaní“ jsem zaměnila za slovo Romové, černoši, handicapovaní. Kdyby tuto větu Etzler vyslovil s projekcí na tyto skupiny obyvatel, tak je poprask na vsi, to je jisté. Jenže skupina „neočkovaní“ má stejný nárok na právní ochranu, jako jakákoli jiná skupina lidí, žijeme-li v právním státě.Dá se to kvalifikovat jako přestupek, nebo jako něco závažnějšího?Podle mého názoru se jedná o trestný čin, chápu to jako podněcování k nenávisti ke skupině obyvatel, v tomto směru je to vlastně téměř klasický trestný čin. Takto jsem oznámení koncipovala. Už to bylo předáno příslušnému státnímu zastupitelství, zasílala jsem to rovnou Nejvyššímu státnímu zastupitelství, protože jsem neznala místní příslušnost, nevím, kde pan Etzler bydlí. Chci být informována o všech krocích. Uvidíme, co s tím orgány činné v trestním řízení udělají.Jaké světlo to vrhá na novinářovu, resp. Etzlerovu předcházející činnost?Novinář, aby mohl být vnímán jako nezávislý, aby mu čtenáři mohli věřit, by neměl příliš vystavovat na odiv své osobní názory. To je první předpoklad profesionality. Jeho úkolem je fakta zjistit, vyhodnotit, případně učinit nějaký závěr. Neměl by na konkrétní věc promítat svůj vlastní postoj.Ještě horší je dopustit se hodnotového soudu, který se dá najevo tím nejhrubším způsobem, jako byl citovaný výrok. Práce Etzlera jako zahraničního zpravodaje jsem si vážila, jeho práci jsem dříve sledovala. U mě se jako novinář svým nenávistným názorem ovšem degradoval, i proto, že tento výrok nebyl první. Ovšem byl nejhorší a už zcela za hranou. I ze syndikátu novinářů jsem zaznamenala apel, že profesionál nemá prolínat jím popisovanou realitu vlastními názory…Jak se jako člověk díváte na to, že očkovaní z hlediska „bezinfekčnosti“ stejně mohou šířit nákazu covid-19? Toto Etzler asi opomenul…Kampaň podporující očkování se má držet rozumných mezí, a hlavně nesmí lhát. Kampaň o tečce je založená celá na lži a těžké manipulaci. Odmítám rovněž všechny „brutální kampaně“, které mají lidi hlavně účelově děsit (viz Babišovo avízo) i jakékoli příbuzné komentáře a výroky novinářů a kohokoliv, včetně Vojtěcha, Kubka a jim podobných. Prostě lidem lžou, a toto je tom to děsivé, ne covid. Mělo by se férově přiznat, že současná vakcína neznamená, že se člověk nenakazí, nebo že se dokonce nedostane s covidem (byv vakcinován) na ARO/ JIP…Mám kolem sebe aktuálně dost očkovaných přátel, kteří jsou opakovaně s covidem nemocní doma. Protože je prostě chřipkové období. A pokud jde o očkování, nebyl by v tom problém, kdyby se předtím neslibovaly hory doly. Bylo chybou těmto lidem slibovat, že nebudou nemocní a nebudou roznášet virus. Etzler by si toho měl být jako inteligentní vysokoškolsky vzdělaný člověk vědom. Tedy by stačilo, aby se přiznalo, že vakcína prostě nefunguje, jak se hlásalo, a lidé se k očkování motivovali rozumně, ne vydíráním a strachem. Hlavně by se nesnášenlivých proklamací měl zdržet nejen pan Etzler, ale všichni. Udělali by rozhodně lépe. Vždyť reklama na tzv. Tečku už se dá srovnat s reklamou na Bohemia Energy v tom smyslu, že ti, kdo v ní vystupují, toho třeba budou jednou litovat, jako dnes lituje svého účinkování v reklamě Pavel Liška.Mediální nátlak na neočkované tu máme nepochybně proto, aby vláda nemusela přiznat, že nemá věci pod kontrolou, jak by měla, a že sama o vakcínách v podstatě nic neví a nevěděla. Přesto do očkování lidi nutila a nutí. Proto si dnes vybrala neočkované, aby se útoky lidí soustředili na ně, ne na vládu, která jim celou dobu lhala cosi o nějaké tečce. Ta už dávno neplatí, vakcína nesplnila očekávání, které se do ní vkládaly. Chrání proti těžkému průběhu nemoci, ale to ještě ne vždy, a nebrání ani nemoci, ani nákaze. S jakýmkoli očkováním, které známe z dětství, se proto absolutně nemůže srovnávat. Nebe a dudy.Jak se díváte na to, že vláda čelí trestním oznámením, jelikož protiepidemická opatření, některá, byla v rozporu se zákonem?Jako advokát, který rozumí veřejnému a ústavnímu právu, nemůžu uvěřit tomu, co se tu dnes děje. Máme už skoro 40 nezákonných opatření, která byla zrušena soudem. Načež jsou do toho vydávána další protiústavní nařízení… Vypadá to tak, že si z práva udělal někdo trhací kalendář. Po našich zákonných právech se šlape. Listina základních lidských práv a svobod je pro úřady asi neznámým pojmem.Nemůžu rovněž souhlasit ve světle těchto skutečností, jak se v rámci boje s covidem zachází s dětmi ve školách. Podle mého jde často o týrání svěřených osob – slovy práva. Ty děti doslova ničíme v přímém přenosu – nechápu rodiče, že to připustí, a v těch školách nezjednají pořádek. Jsem členem spolku advokátů Pro Libertate, který je už v této oblastí více jak rok a půl aktivní, podává některá oznámení proti opatřením, poskytuje návody lidem, jak se bránit, protože se na to bezpráví už vážně nelze dívat…. Tady už dávno nejde o covid a ochranu zdraví. V ČR hrozí pozvolné nastolení novodobé diktatury, a zneužívá se k tomu neexistující pandemie. Pokud někdo argumentuje tak, že mu na srdci leží naše zdraví, vydává přitom nekompetentní opatření, co chvíli tvrdí něco jiného, v propagační kampani lže, pak je třeba slyšet námitky lékařů, které se začínají množit. Lékaři už přímo říkají, že mnohdy čelíme ze strany úřadů naprostým nesmyslům, a neřeší se, co se řešit má. Např. profesor Vojtěch Thon z MU zveřejnil v rozhovoru, že léčba covidu v ČR má trhlinu, že ji od počátku zanedbáváme. Nepřála bych současným politikům, aby se potvrdilo, že je to pravda. V každém případě zpět k tématu: Novinář Etzler nemůže beztrestně šířit ve veřejném prostoru své nenávistné postoje. To si nesmí dovolit ani on, ani nikdo další. Čekala jsem pár dnů, zda mu to dojde, omluví se, ale nestalo se. Tak jsem ho povolala k odpovědnosti. Nějaké hranice musíme přece tomuto šílenství nastavit.Díky za rozhovor.

