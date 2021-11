https://cz.sputniknews.com/20211108/dcera-caputove-vyvolala-valku-na-internetu-smesne-pokrytectvi-zuri-sledujici-16441674.html

Dcera Čaputové vyvolala válku na internetu. Směšné pokrytectví, zuří sledující

Dcera Čaputové vyvolala válku na internetu. Směšné pokrytectví, zuří sledující

Emma Čaputová, dcera slovenské prezidentky, se znovu ocitla v centru pozornosti. Právě se totiž stala tváří kampaně na novou sérii šperků z dílny slovenské... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-08T16:53+0100

2021-11-08T16:53+0100

2021-11-08T16:53+0100

slovensko

sociální síť

kritika

skandál

šperky

design

zuzana čaputová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/16441262_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_afc21f2a5107d993e5f592e9ee1e7365.jpg

Emma Čaputová má v kampani oblečené tričko, na kterém stojí „Krásná, ale“, přičemž slovíčko „ale“ je na něm přeškrtnuto. Sama Emma teprve nedávno čelila na sociálních sítích mnoha urážkám. Nápis na tričku má poukazovat právě na to, že za krásou žádné „ale“ nestojí.V komentářích se brzy objevili nepřejícná slova uživatelů. Ti si myslí, že za úspěchem Emmy Čaputové stojí jen postavení její matky Zuzany Čaputové.„Škoda, že neopěvujete Katku z Topoľčan či Renatu z Košic či Lucii z Žiliny, protože Slovensko je plné krásných žen a lidí. Jaká náhoda, že zrovna dceru paní prezidentky je třeba takto násilím prezentovat úplně všude, ve všech médiích. Škoda, že její úspěch není přirozený,“ uvedla komentátorka jménem Mary Vomac.„Nic špatného, ale na kampaň o vnitřní kráse dát teenagerku, která je aktuálně mediálně in, je směšné pokrytectví. Chápu, že kampaň má smysl, ale zní to naprosto nečestně. Proč tam nedáte normální životem strhanou a profackovanou ženu nebo ženu opravdu se vymykající standardnímu pojetí krásy? To je řečnická, všichni víme proč,“ napsal uživatel jménem Ivan Pastorek.„Dělat si kampaň na dceři zaprodané liberální prezidentce mi přijde naprosto nevhodné a neprofesionální. Váš osobní názor je jedna věc a profesionální druhá. Ten profesionální názor by měl být apolitický!“ poznamenal další uživatel.V jiném z komentářů jedna žena uznává, že je Emma Čaputová na fotce krásná, píše však, že naživo tomu tak není. „Viděli jste modelku živě? Protože my ano a je krásná. I na této fotce je modelka krásná. I vy jste krásná,“ odpovídá na tuto reakci tým Petry Toth, čímž odráží jejich původní myšlenku.Šperkaři však zřejmě podobné komentáře očekávali a tomu přizpůsobili i tuto kampaň, jelikož v dalším příspěvku se o komentářích rozepsali.Incident s poslancem TarabouPřipomeňme, že dcera slovenské prezidentky minulý měsíc debutovala na módní přehlídce Fashion Live! 2021 v Bratislavě, kde předváděla modely známých slovenských návrhářů na Fashion Live! 2021. Emma zaujala především svým extravagantním účesem. Mladá dívka se rozhodla pro odvážnou proměnu zevnějšku, dlouhé vlasy vystřídal tzv. účes na ježka. Událost s ironickým komentářem komentoval slovenský nezařazený poslanec, předseda hnutí Život – národní strana Tomáš Taraba.Na svém účtu na Facebooku zveřejnil fotografii Emmy, přičemž velmi přiblíženou. K fotografii připsal komentář: „Po včerejším dni víme, že máme na Slovensku novou top modelku,“ napsal Taraba na svém účtu na Facebooku.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si to však nenechala líbit a Tarabovi odpověděla na svém účtu na sociální síti.Na celý případ reagovala také Policie SR na svém účtu na Facebooku. Podle policistů se jedná o případ šikanování prostřednictvím internetu.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociální síť, kritika, skandál, šperky, design, zuzana čaputová