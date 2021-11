https://cz.sputniknews.com/20211108/gazprom-zahajuje-precerpani-plynu-do-evropskych-podzemnich-nadrzi-16436523.html

Gazprom zahajuje přečerpání plynu do evropských podzemních nádrží

Gazprom zahajuje přečerpání plynu do evropských podzemních nádrží

Gazprom ukončuje přečerpání plynu do podzemních nádrží v Rusku za účelem zajištění nepřetržitého zásobování domácího trhu v zimě, a začíná zvýšení dodávek do... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

O těchto plánech společnosti promluvil koncem října předseda ředitelské rady Gazpromu Alexej Miller po příslušném pokynu prezidenta RF Vladimira Putina. Miller řekl, že k 1. listopadu bude ukončeno plánované přečerpání plynu do ruských podzemních nádrží, avšak kvůli dodatečným dnům volna bylo rozhodnuto pokračovat v přečerpání nad plán do 7. listopadu včetně.29. října učinil Gazprom prohlášení, že dosáhl plánované úrovně operační rezervy plynu v ruských nádržích ve výši 72,6 miliardy krychlových metrů, ale pokračuje v práci na jejich doplnění. Společnost přitom dosáhla maximální denní produktivity nádrží ve výši 847,9 milionu kubíků.Prohlášení o plánech na zvýšení přečerpání ruského plynu do evropských nádrží po ukončení práce na domácím trhu umožnilo značně snížit ceny plynu v Evropě. Jsou ale stejně vysoké. V pátek, například, skončila cena prosincových futures plynu podle indexu holandského TTF, nejlikvidnějšího evropského hubu, obchody na úrovni 883 dolarů za tisíc kubíků.Evropa vstoupila do sezóny aktivního odběru plynu ze svých podzemních nádrží na dlouholetém minimu podle stavu zásob modrého paliva. A když bude nadcházející zima studená, existuje riziko dalšího skoku cen kvůli vzniku deficitu.Minulou zimu, jež byla velmi vleklá, dosáhla Evropa rekordu v odběru plynu ze svých nádrží, 66 miliard krychlových metrů. V Rusku bylo rovněž odebráno rekordní množství za celé dějiny, 60 miliard kubíků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

