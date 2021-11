Incident v Piešťanech: Jeden z odmítačů byl vzat do vazby. Lidi zuří a mluví o politické objednávce

https://cz.sputniknews.com/20211108/incident-v-piestanech-jeden-z-odmitacu-byl-vzat-do-vazby-lidi-zuri-a-mluvi-o-politicke-objednavce-16441293.html

„Soudce pro přípravné řízení Okresního soudu Piešťany vzal v neděli 7. listopadu jednoho obviněného do vazby, u druhého obviněného nahradil soudce jeho vazbu dohledem probačního a mediačního úředníka. Zároveň mu uložil zákaz vycestovat a povinnost hlásit se u probačního a mediačního úředníka dvakrát měsíčně. Usnesení soudu není pravomocné, stížnost proti němu podala prokuratura i obhájce,“ informovala mluvčí soudů v Trnavském kraji Jana Kondákorová.V případě dalšího obviněného se prokuratura také neztotožnila s návrhem na vazbu, a proto i tento muž bude stíhán na svobodě.Informování veřejnosti se neobešlo bez emocí. Před soudem se sešli kromě médií a obviněných i rodina vězněného. Jeden z mužů, který byl součástí incidentu v Lidlu, prohlásil, že vězněný muž ho jen chránil před kopanci.Matka vězněného také bezmocně zvolala: „Vždyť to je moje dítě, to je nespravedlivé. Namísto toho, aby vás chránil před kopanci nebo zatčením, sám je zatčen?!“„Přesně tak, on je zatčen, protože mě chránil,“ potvrdil muž.Zásahu policistů v piešťanském supermarketuPřipomeňme, že slovenská policie zasahovala ve čtvrtek 4. listopadu v supermarketu v Piešťanech, ve kterém si skupina osob odmítala nasadit respirátory. Přivolané hlídky podle trnavské policejní mluvčí Zlatice Antalové opakovaně členy této skupiny vyzývaly, aby si zakryli horní dýchací cesty nebo aby obchod opustili a umožnili tak ostatním zákazníkům v klidu dokončit svůj nákup.Došlo při tom k fyzickému konfliktu, při kterém byli policisté nuceni použít donucovací prostředky. Při incidentu byli zraněni dva policisté a jeden muž. Všichni byli ošetřeni v nemocnici.Policie se nyní intenzivně zabývá i osobami, které na sociálních sítích vyhrožují policistům, nebo vyzývají ostatní k různým násilnostem.Reakce veřejnosti na incidentSlováci se ve svém hodnocení situace rozdělili na dva znepřátelené tábory. Například jedna část lidí na sociálních sítích jednoznačně chválí zásah policie a požaduje, aby obžalovaní dostali trest podle zásluh.„Navrhuji zavést pro takové protirouškaře povinné práce na covidových odděleních… 12h směny bez ochranných pomůcek. A uvidíme, jak dlouho jim toto odhodlání vydrží,“ reagovala Petra Koncová.„To už není legrace, co se v této zemi děje! Je třeba se věnovat věcem a dohledat toho, kdo financuje ty soupeře, kdo je řídí, kdo dostává pokyny, kdo je zodpovědný za toto šíření dezinformací a násilí. Držím palce všem policistům, kteří v tak těžké době střeží dodržování zákona a vyhlášek,“ uvedl Roman Suchánek.Další lidése ovšem domnívají, že se policie chovala brutálně a její zákrok vůbec nebyl oprávněný.„Spíše bych očekával prohlášení, že postup policie, zásahy a použité násilí, budou řádně vyšetřeny nezávislým a objektivním vyšetřováním a v případě zjištění porušení zákona, zda budou vůči viníkům vyvozeny náležité následky!!! Ale to bych chtěl asi příliš od současného sboru!“ komentoval Peter Janíček.„Takže policista může útočit pěstmi, ale když mu to někdo vrátí, tak je to útok na veřejného činitele? Kdyby to zkusil na někoho když je v civilu, asi by to už nerozchodil. Jenže na to nemá ani jeden odvahu. Je hrdina jen, když má uniformu,“ tvrdí Ivan Ďurana.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

