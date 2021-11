https://cz.sputniknews.com/20211108/jak-pripravit-lasagne-rychle-v-mikrovlnce-za-pouhych-30-minut-16444769.html

Jak připravit lasagne rychle v mikrovlnce za pouhých 30 minut

Jak připravit lasagne rychle v mikrovlnce za pouhých 30 minut

Lasagne jsou jedním z těch jídel, jejichž příprava vyžaduje hodně času a pečlivosti. Existují však zjednodušené varianty, které můžete připravit rychle. Není k... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-08T17:18+0100

2021-11-08T17:18+0100

2021-11-08T17:18+0100

zdraví

maso

jídlo

recept

tipy

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/16444981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d5602ee4c2a7156d0fb5e76b17fa9af1.jpg

Proces přípravy je zjednodušený, abychom ušetřili čas, proto se můžeme obejít bez složité omáčky a mleté maso nahradíme salámem. Připravit porci pro jednu osobu můžeme v šálku nebo podobné malé nádobě. Bude to chutné, a co je nejdůležitější, rychlé: vše bude trvat méně než půl hodiny.Ingredience:• hotové pláty na lasagne - 2 ks• voda - 180 ml• olivový olej - 1 lžička• rajčatová omáčka - 3 polévkové lžíce• dietní salám - 50 g• sýr ricotta - 50 g• tvrdý sýr, například čedar – 20 g• špenát – podle chutiPostup:1. Rozlámejte pláty lasagní tak, aby se vešly do šálku (použijte nádobí vhodné do mikrovlnné trouby).2. V jiné nádobě smíchejte vodu a olivový olej. Uložte tam suché plátky tak, aby je tekutina pokryla, a postavte je do mikrovlnné trouby přibližně na 3-4 minuty. Listy musí změknout.3. Suroviny klademe do šálku ve vrstvách: tenká vrstva rajčatové omáčky, plátek lasagní, trochu špenátu, nadrobno nakrájený salám, ricotta, pak znovu rajčatová omáčka a tak dále – dokud není nádoba téměř plná, radí Lifehacker.4. Nastrouháme sýr a posypeme jím celý povrch.5. Postavíme do mikrovlnné trouby asi na 3 minuty na maximální výkon. Pokud lasagne nebudou dostatečně měkké, prodlužíme dobu (v případě potřeby přidáme trochu vody).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

