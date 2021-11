Jurečka má nastoupit do funkce ministra práce a sociálních věcí

https://cz.sputniknews.com/20211108/jurecka-ma-nastoupit-do-funkce-ministra-prace-a-socialnich-veci-16445124.html

Jurečka Novinkám odmítl svou možnou nominaci komentovat.V čele resortu by tak měl nahradit jeho dosavadní šéfku Janu Maláčovou (ČSSD), jejíž strana v říjnových volbách propadla.O Jurečkovi se přitom nejčastěji mluvilo jako o kandidátovi na ministra zemědělství. V čele resortu zemědělství již Jurečka byl ve vládě Bohuslava Sobotky v letech 2014 až 2017. Lidovci podle koaliční smlouvy budou mít na starosti Ministerstvo práce, zemědělství a životního prostředí. Žádné jiné jméno kromě Jurečky se v souvislosti s resortem zemědělství neobjevovalo.Lidovci si údajně měli o Ministerstvo práce a sociálních věcí říct hned na první povolební schůzce. Od té doby se předpokládalo, že by v jeho čele mohla stanout senátorka Šárka Jelínková. Ještě před volbami se na tento post nejčastěji uvažovalo o šéfce TOP 09 Markétě Pekarové Adamové nebo pirátské místopředsedkyni Olze Richterové, obě ale nejspíše z osobních důvodů zamíří do vedení Sněmovny.Adamová v rozhovoru pro Právo již před časem řekla, že má koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) na MPSV silného kandidáta. Uskupení PirSTAN podle ní o resort nakonec neusilovalo.,,Na všechny tři resorty budeme mít silné a zajímavé osobnosti,“ komentoval výrok nyní Jurečka. Lidovcům má podle dohody připadnout vedle MPSV a zemědělství také resort životního prostředí.Šéfové SPOLU a PirSTAN podepsali koaliční smlouvuLídři koalic Spolu a Pirátů se STAN podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Podle Fialy musí vláda vyřešit zdravotnickou, ekonomickou a hodnotovou krizi. Stojí před ní i úkoly přinést systémové změny.Vznikající vláda také zdůrazňuje ukotvení České republiky v EU a Severoatlantické alianci, podporu demokracie a lidských práv a rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu jako zásadní priority v diplomacii.Zástupci nové vládní koalice také dávají jasně najevo, že plánují zvýšení obranných výdajů, které by podle nich měly v roce 2025 dosáhnout dvou procent HDP, což by umožnilo splnit závazky země vůči NATO.

