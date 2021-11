https://cz.sputniknews.com/20211108/kandidat-na-ministra-zahranici-lipavsky-nechce-vojtecha-jako-velvyslance-ve-finsku-co-je-duvodem-16446510.html

Kandidát na ministra zahraničí Lipavský nechce Vojtěcha jako velvyslance ve Finsku. Co je důvodem?

Kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti) poskytl rozhovor Deníku N, ve kterém se přiznal, že by nerad viděl dosluhujícího ministra zdravotnictví... 08.11.2021, Sputnik Česká republika

„Rozumím tomu, když velmi seniorní politik odchází dále pracovat ve prospěch státu do diplomatické pozice. Nedomnívám se, že někteří nominanti z politických kruhů toto kritérium nyní splňují. Abych byl zcela konkrétní, nedomnívám se, že by Adam Vojtěch měl být velvyslancem ve Finsku,“ řekl Lipavský.Zmiňme, že ministr Vojtěch se měl do diplomatických služeb přesunout už začátkem listopadu, premiér Babiš ale jeho přechod odložil s tím, že musí zůstat ve vládě až do jmenování nového kabinetu.Lipavský v rozhovoru mimo jiné uvedl, že kriticky vnímá také vyslání zástupce ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Petra Pirunčíka na české velvyslanectví v Kyjevě.Příčinou je to, že všechna vyjádření prezidenta Miloše Zemana vůči Krymskému poloostrovu jsou na Ukrajině vnímána velmi negativně, a proto spojení budoucího českého velvyslance na Ukrajině je podle Lipavského nežádoucí.Šéfové SPOLU a PirSTAN podepsali koaliční smlouvuLídři koalic Spolu a Pirátů se STAN podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Podle předběžných spekulací si již strany prozatímně rozdělily ministerstva, a to následujícím způsobem.Co se týče ODS, tato strana by měla získat nejvíce křesel. Zatím to vypadá tak, že na ministerstvu financí skončí Zbyněk Stanjura, ministerstvo dopravy připadne Martinu Kupkovi, resort spravedlnosti dostane Pavel Blažek a ministryní obrany se stane Jana Černochová.Občanští demokraté by zřejmě pod svá křídla měli dostat také ministerstvo kultury, ale zatím není jasné, kdo případně stane v jeho čele.Za zmínku ale bezpochyby stojí i funkce nového předsedy vlády, kterým by se podle dřívějších náznaků měl stát šéf ODS Petr Fiala.Lidovci budou mít v nové vládě posty ministrů zemědělství, sociálních věcí a životního prostředí. V čele zemědělců by měl usednout Marian Jurečka, nejvyšší post na resortu životního prostředí by měl obsadit náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a novou ministryní práce a sociálních věcí by měla být senátorka Šárka Jelínková. Předseda lidovců Marian Jurečka prohlásil, že jde o dobré portfolio. Šéf poslaneckého klubu strany Marek Výborný se dále nechal slyšet, že jeho strana usiluje o post místopředsedy Sněmovny, kam by chtěla dosadit Jana Bartoška, který už ve vedení dolní komory dříve působil.Pokud jde o TOP 09, tato strana by podle slov předsedkyně Markéty Pekarové Adamové měla získat resort zdravotnictví a ministra pro vědu. Původně se přitom spekulovalo o kultuře. Dodejme, že novým ministrem zdravotnictví by mohl být Vlastimil Válek, o kterém se už nějakou chvíli uvažuje. Strana také nominuje svou šéfku na předsedkyni Sněmovny.STAN zřejmě obsadí hned čtyři ministerstva, a to vnitro, kam by se měl dostat šéf strany Vít Rakušan. Ministerstvo průmyslu a dopravy by měl dostat na starost Věslav Michalik a novým ministrem školství zřejmě bude Petr Gazdík. Ve hře je také ministerstvo pro evropské záležitosti.V neposlední řadě dodejme, že Pirátům připadnou tři křesla, a to na ministerstvu zahraničí (Jan Lipavský), ministerstvu pro místní rozvoj (Ivan Bartoš) a ministerstvo pro legislativu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

